Памяти героев Сталинграда: амурчанам покажут предметы, принадлежавшие участникам сражений

Фото: Народный музей им. А.В. Кириллова

В «Народном музее» Благовещенска открылась выставка, приуроченная к 2 февраля - Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На мемориальной экспозиции «Сталинград» (6+) представят подлинные предметы военного времени, фотографии и документы, отражающие ход битвы, и работы благовещенских художников.

Так, гости выставки увидят осколки снарядов и предметы солдатской амуниции, найденные на полях сражений участниками Сводного поискового отряда Приамурья. Их предоставил руководитель Амурского регионального отделения ООД по увековечиванию памяти павших при защите Отечества «Поисковое движение России» Владимир Федорук. Постоянное место их хранения - школьный музей с. Куприяновка Завитинского района.

Фото: Народный музей им. А.В. Кириллова

Музей воинской славы ДВОКУ предоставил уникальные предметы, связанные с именем К.К. Рокоссовского, командующего Донским фронтом во время Сталинградской битвы. А военный комиссариат г. Благовещенска и Благовещенского района на время выставки передал музею иные дела благовещенцев - участников Сталинградской битвы.

А еще посетители смогут услышать голоса участников битвы на виртуальной историко-документальной выставке «Сталинград» - ее подготовило Федеральное архивное агентство.

Выставка «Сталинград» работает в «Народном музее им. А.В. Кириллова» библиотеки «Центральная» на ул. Красноармейской, 128.