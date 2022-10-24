Достопримечательности и еда Амурской области стали «героями» программы «Поедем, поедим!»

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Интересные места Амурской области показали в телепрограмме «Поедем, поедим!» (0+) на телеканале НТВ. Ведущий – итальянский повар Федерико Арнальди – побывал в Благовещенке и нескольких районах региона этим летом. Выпуск вышел в эфир 22 октября.

В начале программы Арнальди рассказал зрителям о Благовещенске и прогулялся по популярным местам города – набережной, улице Ленина, парку Дружбы. Ведущий отметил близость города к Китаю, а также то, что здесь невозможно заблудиться, поскольку все улицы пересекаются под прямыми углами, создавая квадраты на карте.

Потом итальянец покатался на теплоходе и показал международный мост через Амур. Но главный акцент программы все-таки еда. Федерико Арнальди попробовал блюда китайской кухни в одном из благовещенских кафе. Его приятно удивил размер порций. Он отведал салат с лапшой, баклажаны с картошкой и свинину в кисло-сладком соусе. Также мужчина зашел в музей-калачную, где ему показали, как готовить русский калач.

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Следующим пунктом путешествия стал космодром Восточный, где провели небольшую экскурсию. Объект впечатлил ведущего шоу.

- Теперь будет чем похвастаться перед друзьями. Таиланд, Мальдивы… А вы на космодроме были?! - отметил Федерико Арнальди

Он также попробовал космическое питание – борщ, творог и сицилийскую пиццу в тюбиках.

Фото: скриншот

- Прикольно, вкусно, правда, по мне – не похоже на борщ. Что-то ближе к тушенке или фарш с луком с томатным соусом.

Побывал ведущий и на Бурейской ГЭС. Правда, ему не удалось застать сброс воды, да и погода не порадовала. Но масштаб сооружения произвел впечатление. Поразила Арнальди и амурская Шамбала, где он программы насладился захватывающими красотами природы Бурейского района.

В конце выпуска итальянец сам попробовал приготовить китайское блюдо. Помогал гостю амурский ведущий Владас Дедонис.