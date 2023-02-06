Акцию со скидкой 15% на всю продукцию запустила типография «Дважды два»

Фото: ГК "Дважды два"

На сайте типографии «Дважды два» стартовала акция со скидкой в 15% на всю продукцию. Сэкономить при заказе листовок, визиток, блокнотов и т. д. можно с 6 по 28 февраля 2023 года при заказе на сумму от 500 рублей.

Сроки акции выбраны не случайно: февраль – время заказов подарков, обновления запасов с рекламной продукцией (этикетки, листовки и пр.). Типография «Дважды два» предоставляет шанс неплохо сэкономить в горячую пору.

Простые расчёты: при заказе 1000 листовок с односторонней печатью стоимость одной листовки будет 5,5 руб. (с учётом скидки). Выгоден будет и большой тираж визиток, брошюр, буклетов и пр.

На сайте типографии «Дважды два» большой выбор полиграфической продукции: можно заказать листовки с доставкой, удостоверения на печать, этикетки по минимальным ценам, открытки быстро и большим тиражом.

Важное уточнение! Воспользоваться скидкой на сайте типографии «Дважды два» может только зарегистрированный пользователь. Скидка видна уже при расчёте продукции без регистрации.

Сайт онлайн-типографии Дважды два: tdd.2x2.su

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