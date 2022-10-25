За сутки 23 человека подхватили кишечную инфекцию в Ромнах, большинство – дети

Фото: БУЛАТОВ Алексей

Кишечную инфекцию подхватили 23 человека в Ромнах. Большинство заболевших – дети, ученики местной школы.

Прокуратура Амурской области заинтересовалась произошедшим, в ведомстве организовали проверку. Выяснилось, что за сутки с 21 по 22 октября в школе зарегистрировали 23 случая кишечной инфекции. Сколько из них детей, неизвестно.

Школу перевели на дистанционный режим работы.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении, - уточнили в ведомстве.

Также на контроле региональной прокуратуры находятся результаты эпидемиологического расследования Управления Роспотребнадзора по Амурской области. По результатам проверки прокуратура примет меры реагирования.

Между тем, по словам местных жителей, школу закрыли вчера, 24 октября. Несколько детей почувствовали себя плохо во время и после занятий. Характерные симптомы – рвота и высокая температура – указывали на пищевое отравление.

- Детей предлагали везти в Белогорск, но куда их перевозить в таком состоянии? Родители на свои деньги покупали лекарства, чтобы прокапать их в больнице, – сообщила нам амурчанка Надежда.

На какой срок закрыта школа, пока неизвестно. В самом образовательном учреждении отказались давать комментарий, а до отдела образования муниципального округа дозвониться не удалось.