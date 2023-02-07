Юный амурчанин на день рождения попросил звонок от мобилизованного отца

Фото: администрация Бурейского округа

14-летний Илья из селы Долдыкан Бурейского округа в день рождения мечтал только об этом: чтобы мобилизованный отец смог его поздравить.

Отец Ильи - доброволец. Он не стал дожидаться повестки из военкомата, а явился за ней сам. Прямо сейчас мужчина находится в зоне специальной военной операции и до конца было не ясно, сумеет ли он связаться с сыном.

Поздравить юношу с 14-летием 6 февраля пришла начальник территориального отдела жизнеобеспечения администрации Бурейского округа Марина Буракова. И прямо во время её визита раздался заветный звонок. По словам женщины, радости Ильи не было предела.