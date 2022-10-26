В Благовещенск приехали актеры драмтеатра из Комсомольска-на-Амуре

На предстоящей неделе амурчан ждет целых семь интересных постановок Фото: драмтеатр Комсомольска-на-Амуре

На предстоящей неделе амурчан ждет целых семь интересных постановок! Спешите купить билеты и насладиться спектаклями.

Сказки для детей

Итак, вот, что покажут приезжие актеры. Все спектакли пройдут на сцене Амурского областного театр драмы.

В выходные, 29 и 30 октября, в драмтеатре Амурской области покажут сказку «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» (0+). Начало - в 12.00. Баба-яга затеяла добрые дела, а Кощей решил жениться на девице-красавице, да всем людям на земле помочь. Вся сказка наперекосяк идет. Даже Василиса Ивану-богатырю достойный соперник, бойкая натура.

Сказка «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (0+) пройдет 29 октября в 18.00 и 2 ноября в 18.30. Русский сказочный фольклор не теряет своей актуальности. Колоритные герои, закрученный сюжет, интриги и чудеса, любовь и жизнь, мудрые мысли, веселье и сатира.

Поучительное, с ярким слогом произведение Леонида Филатова разошлось в народе крылатыми фразами. Сказочные события, где есть глупый Царь, смекалистый Федот, красавица Маруся и многочисленное окружение напоминают о том, что любовь, правда и сила духа преодолевают все препятствия. Созданный спектакль включается в озорство и игру автора, дополняя постановку яркими режиссерскими и актерскими решениями, лубочными декорациями и акцентными костюмами.

Серьезное - для взрослых

В воскресенье, 30 октября, в 18.00 вы можете сходить на игру без правил «Эти свободные бабочки» (16+). Спектакль по пьесе американского драматурга Леонарда Герша - одновременно смешная, грустная и трогательная история, затрагивающая многие вопросы человеческих взаимоотношений... Наверняка кто-то из зрителей узнает в героях себя или тех, кого очень хорошо знает. И да, иногда незрячие люди, как герой пьесы, видят много больше, чем люди с открытыми глазами...

В понедельник, 31 октября, на сцене театра покажут спектакль «Вы не по адресу» (16+). Начало в 18.30.

Аннотация спектакля гласит: «Ах, как замечательны француженки! Прекрасные дамы милы, обаятельны, но…кажется, в их жизнях что-то безвозвратно утеряно. Или это только так кажется? Без действия нет результата, поэтому самое время что-то предпринять. Например, дать объявление в газету! Для чего и зачем - подскажет горничная Мари. А вот что из этого получится, будет интересно всем. То и дело возникающие недоразумения приводят к череде смешных ситуаций, довольно странных встреч и весьма привлекательных последствий».

Во вторник, 1 ноября, актеры ждут вас на семейном триллере «Королева красоты» (18+). Начало в 18.30. Как живут женщины в забытых городах, о чем мечтают и чего стоят их мечты в реальности? Мать и дочь. Баталия двух героинь держит в напряжении, то и дело ударяет по нервам, как и заставляет задуматься о том, что приводит близких людей к эмоциональным взрывам, приступам немотивированной агрессии, последствия которых фатальны.

Наши не отстают!

Амурский театр драмы продолжает свой сезон. На этой неделе вас ждут две постановки.

Комедия в двух действиях «Слуга двух господ» (16+). История о разлученных влюбленных, которым мешают пожениться упрямые родители. В центре событий оказывается плутоватый и находчивый слуга.

«Преступление и наказание» (12+). В инсценировке знаменитого романа режиссер Андрей Казаков предлагает новое сценическое прочтение истории человека, совершившего преступление под влиянием собственных идей, позволяющих вообразить себя исключительным. Динамичное действие спектакля позволяет зрителям вместе с Родионом Раскольниковым пройти путь нравственных исканий, испытать самые противоречивые чувства и эмоции и по-новому присмотреться к героям Достоевского, очистив взгляд от школьных клише.

Амурские артисты тоже не отсают и вовсю репетируют свои постановки Фото: Амурский театр драмы

А В ЭТО ВРЕМЯ

Шоу ужасов и машина времени

Интересный отдых в Благовещенске предлагают не только театры. В эти выходные рекомендуем также заглянуть в филармонию и филиалы музея.

Балет и Хэллоуин

Посмотреть можно не только театральные постановки.

Так, в амурской областной филармонии состоится спектакль-страшилка для любителей ужастиков по рассказам Григория Остера «Школа ужасов» (6+). Захватывающая сказка обязательно понравится юным зрителям. Они обязательно поймут, что обычная школа - это очень тихое и спокойное место по сравнению со Школой ужасов. Всех желающих ждут 31 октября в 18.30. Билетов осталось немного, поспешите!

В 19.00 в филармонии ждут любителей классики на балет «Лебединое озеро» (12+). История любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна - рыцаря Ротбарта, не оставляла равнодушным ни одного зрителя. В ней просматриваются мотивы, близкие русской литературе. Каждый найдет здесь что-то свое.

Старинные свидания

В четверг, 27 октября, все желающие смогут нарисовать иллюстрации к произведениям классической литературы на одноименном мастер-классе (12+). Мероприятие начнется в 15.00 в Выставочном зале Благовещенска. Рисовать участники будут в смешанной технике. Также посетители познакомятся с художественными материалами и их особенностями, основами композиции и построения, узнают, как правильно работать с акварелью, чтобы избежать ошибок.

Занятие направлено на проявление творчества, креативности и аккуратности. Для мастер-класса будут использованы акварельная бумага, акварель и кисти. Выполненные работы участники смогут забрать себе.

В субботу, 29 октября, с 17.00 до 20.00 состоится романтическая экскурсия «Очарованье стариной» (18+). Мероприятие предназначено для влюбленных пар. Свидание для двоих проводится в старинной усадьбе конца XIX века. В ходе экскурсии участники познакомятся с историей владельца купеческого дома, который принадлежал купцу, золотопромышленнику И. А. Котельникову.

Хозяйка купеческой усадьбы поможет перенестись посетителям более чем на 100 лет назад, приоткроет тайну старинного дома и расскажет много интересного. В конце влюбленных ждет чаепитие на веранде, с которой открывается красивый вид на вечерний Китай.

Здесь же 30 октября в 15.00 пройдет «Урок чистописания с гувернанткой» (12+). На мероприятии вы узнаете, кто такая гувернантка, какие предметы использовались при письме в конце XIX - начале XX века, и сами попробуете написать текст металлическим и гусиным пером с помощью чернил. Кроме того, вам покажут чернильницы рубежа XIX - XX веков и расскажут, из какого материала их изготавливали.

Гувернантка поведает, что такое песочница и для чего она использовалась, а забавная легенда изобретения промокательной бумаги никого не оставит равнодушным. В конце занятия вы сможете подписать приглашения на бал так, как это делали на рубеже XIX - XX веков.

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Красота рядом

В областном краеведческом музее откроется выставка живых тропических бабочек «Тропическое чудо» (0+). В экспозиции представят виды, обитающие на территории Филиппин, Бирмы, Малайзии и Индии.

Всего амурчане увидят около 10 видов крылатых насекомых, примерно 20 особей из семейства парусников (палинура, агамемнон); нимфалид (осенний лист) и др. Ареалы обитания привезенных бабочек очень разнообразны.

В областном краеведческом музее откроется выставка живых тропических бабочек Фото: Амурский областной краеведческий музей

- Стоит отметить, что продолжительность жизни тропических насекомых коротка. В естественных условиях - примерно 3 дня, поэтому на выставку они попадают в виде куколок: по прибытии специалисты препровождают их в особую камеру, где в тепле и при свете красавицы делают первый взмах крыльями. Такие незабываемые моменты посетители могут увидеть своими глазами, расспросить экскурсовода о подробностях жизни насекомых, подержать бабочек в руках и сфотографироваться, - рассказывают в музее.

Посмотреть на чудо природы благовещенцы смогут с 22 октября до 15 декабря.