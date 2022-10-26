Застряли в болоте, ныряли в воду: пожарный из Амурской области спас женщин во время пала

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Счастливую историю спасения двух женщин рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ. Пожарный центра, Андрей Резчиков, вытащил амурчанок из беды, в которую они попали во время крупного пала.

В центре рассказали, что специалисты пожарной части №62 посёлка Поярково тушили пал сухой в районе села Черемисино Михайловского района, когда поступило сообщение о том, что с другой стороны населённого пункта две женщины заблудились, оказались в болоте и на них идёт огонь. На улице уже было темно. Тогда начальник части решил отправить одно пожарное отделение на поиски.

Пожарные выяснили, что единственным местом, где могут находиться женщины - пойма речки Завитой, где находится заболоченная местность с высокой травой. Специалисты подъехали к болоту с одной возможной стороны, но вот куда двигаться дальше, никто не понимал. И тут командир отделения Андрей Резчиков на секунду увидел блеск фонаря впереди - примерно в километре от команды.

Мужчина тут же направился в сторону, где заметил свет. В кромешной тьме прошёл соевое поле, освещая путь одним фонариком.

- Кричу им, машу и не понимаю, почему они не отвечают, не двигаются и находятся на одном месте. Потом попадаю в болото, где высокая трава и кочка. Сначала шёл, воды было по колено, потом уже по пояс. Вся одежда промокла, сапоги полные воды, а идти нужно было быстрее, потому что огонь шёл прямо на них, - вспоминает пожарный.

Женщины тоже оказались в болоте – когда их нашёл Андрей, они стояли по пояс в воде. Огонь приближался с огромной скоростью, язычки пламени взымали вверх на три метра.

- Я понимаю, что добраться до них ближе я уже не смогу: мои силы на исходе, да и огонь уже в 15 метрах от нас. Тогда я им объяснил, что нужно сделать: найти место, где меньше травы и погрузиться в воду по шею. При этом еще облиться водой. Когда будет слишком жарко, то можно даже нырнуть в воду, чтобы спастись. И когда через пару минут огонь вплотную подошёл к нам, я крикнул: «Ложись!», а сам тоже нырнул в болото, накрыв голову курткой. Не знаю, сколько времени прошло, но слышал, с каким гулом огонь пронесся надо мной, какой был жар… В тот момент было ощущение, что мы там и останемся, в этом болоте.

Угроза миновала, и нужно было выбираться из болота. Андрей провёл в нём больше часа. Пожарный не чувствовал ног, но понимал: пока огонь освещает путь, нужно идти. В темноте ориентироваться было непросто, но помогли коллеги, которые фарами пожарного автомобиля показали, куда нужно двигаться.

Идти было так тяжело, что несколько метров преодолевались не меньше 20 минут. Двигаться по болоту было тяжело, на воде стал появляться лёд, кочка стала сколькой, глубина постоянно менялась. Одежда промокла насквозь и стала тяжёлой, женщины начали замерзать.

Одной из амурчанок Андрей отдал куртку, вторая от переохлаждения потеряла сознание. Тогда пожарный стал вытаскивать её из болота. Ноги уже не слушались, каждый шаг приходилось делать с большим усилием. Спустя несколько десятков метров на помощь подоспел водитель пожарного автомобиля. Тогда мужчины вместе, по пояс в воде, вынесли женщину на сушу. В пути Андрей потерял один сапог – засосало в болоте. Но пожарный даже не заметил этого – так сильно окоченели ноги.

Команде пожарного тоже было непросто. Когда они увидели, что там, куда ушёл их командир, полыхает огонь, а с Андреем нет связи, решили ехать на помощь. В темноте они не видели ничего. Тогда огнеборцы пробили трёхметровый огонь, сделав коридор с помощью воды, и максимально близко подъехали к болоту. Примерно в 200-300 метрах увидели не двигающие силуэты. Дежурный караул отправился им навстречу и помог вытянуть людей на сушу. Женщин передали врачам скорой помощи, Резчиков от госпитализации отказался.

- Никогда не думал, что так получится. Но тогда не было времени на страх, нужно было спасать женщин. Поэтому решение пришло молниеносно. Сначала хотел укрыть всех боёвкой, но огонь шел так быстро, что я бы не успел до них добраться, поэтому вспомнил единственный верный способ спастись от пожара – нырнуть в воду. Теперь у меня 12 октября - второй день рождения!

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности направили заявление с просьбой наградить Андрея Резчикова государственной наградой – медалью «За спасение погибавших».