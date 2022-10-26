Обмен квартирами и поиск друзей: о чем писали в газете «Дважды два» 30 лет назад?

Занимательного было много Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В мае 2023 года газете «Дважды два» исполняется 30 лет.

Многое поменялось за эти годы, но одно осталось прежним: «Дважды два» всё ещё одна из самых популярных газет бесплатных объявлений в Амурской области. В честь предстоящего юбилея рассказываем, что писали в издании в далёком 1993 году.

Участок - на холодильник

Рубрика «Меняю» была одной из самых популярных - именно здесь публиковалось наибольшее количество объявлений.

Чаще всего амурчане хотели обменяться… недвижимостью! Что только не предлагали поменять: трёхкомнатную квартиру на КПП - на квартиру в центре города, «двушку» - на «однушку с автомобилем, квартиру - на частный дом, большую квартиру - на две поменьше.

Были и совсем уж выдающиеся объявления, например:

«Меняю секундную стрелку от часов «Заря» на кремлёвские куранты».

«Продам КамАЗ-5320, новый. Возможен обмен на рыбоконсервную продукцию».

«Холодильник «Орск-4», б/у, в хорошем состоянии на хороший цветной телевизор (ламповый не предлагать)».

«Приватизированный земельный участок 10 соток, не разработан, на двухкамерный холодильник или продам».

«Золото 583 пробы на новую женскую шапку из лисы-чернобурки 54-55 размера».

«Ты помнишь наши встречи»

Что только не хотели отыскать читатели «Дважды два» через рубрику «Ищу»! Кто-то искал родственную душу, кто-то - новую работу. Многие объявления были наполнены эмоциями. Например:

«Друзей, ребят и девушек, с физическими недостатками».

«Художник приятной внешности ищет работу домработника, желательно с проживанием в семье».

«Ты помнишь наши встречи, Алексеев! Бывший комсорг Амурской железной дороги. День, когда мы ехали в пионерский лагерь «Бардагон», был самым счастливым в моей жизни. Я думала, что объяснений не надо. Такие поездки будут ещё и ещё. Только посмотреть бы в ясные глаза, да два слова ласковых только бы сказал. Но ты уехал из Свободного. Узнать, что ты жив и здоров, будет для меня счастьем».

«Срочно ищу спонсора для продолжения учёбы в юридическом институте. Закончила два курса, требуются 100 тыс. для восстановления и работа по специальности».

Поухаживаю за наследство

В рубрике «Разное» можно было найти объявления, не вписывающиеся ни в какие стандарты.

Среди них были похожие: многие люди, в основном врачи, предлагали свои услуги по уходу за пожилыми и престарелыми одинокими людьми. Плата просили «небольшую» - лишь жильё стариков в наследство… Вероятно, 30 лет назад такие вещи были нормой.

Здесь же искали тех, с кем хотелось просто обсудить новости. Как, к примеру, автор этого объявления: «Кто читал в «Комсомольской правде» за 4 декабря статью «Вашей дочери больше нет» и хотел бы высказать свои мнения и предложения, пишите».

А кто-то пытался отыскать нерадивых или пропавших клиентов:

«Олег - фотограф (пожилой, невысокий), который в начале сентября фотографировал пятимесячного ребёнка у универмага! Верните фото или деньги! Ребёнок растёт. Мы ждём».

«Бородатый фотограф на Амуре у дебаркадера просит всех опортреченных явиться за фотографиями. А то как-то неудобно получается…».

Кто-то же просил «помилования»:

«Аня, я знаю, ты читаешь эту газету. Пожалуйста, позвони, не будь жестокой. Я буду ждать».

Продам минералку и «Сникерс»

В разделе «Продаю» в 1993 году, как и сейчас, было полно объявлений с недвижимостью, животными, запчастями. Но находились и выдающиеся предложения: например, о продаже батончиков «Марс», «Сникерс», минеральной воды и даже пива. А четырёхлетний Денис очень хотел научиться читать и трогательно писал:

«Денис четырёх лет очень хочет научиться читать, просит продать ему букварь (можно старенький). Также не откажется от других детских книг и пластинок с детскими песнями».

А один амурчанин предлагал арендовать у него гараж абсолютно бесплатно! Главное условие - устранить недоработки в строении.

В общем, занимательного было много. Не только объявлений - помимо них на страницах газеты встречались детективы Агаты Кристи и Морриса Уэста и, например, анекдоты.

Но и сейчас газета не менее интересна, правда?