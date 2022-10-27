Отзывчивый человек и музыкант: кто стал «Народным участковым» Амурской области

На участке полицейского знают многие, многие обращаются за советом Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В Амурской области 17 октября выбрали лучшего участкового в регионе. Им стал капитан полиции Анатолий Шевченко. Свой голос за него отдали 608 человек. «Комсомолка» поговорила с победителем и узнала, почему он выбрал такую сложную и моментами опасную профессию.

Чтобы людям помогать

Анатолий Валерьевич работает в Благовещенске, в должности старшего участкового уполномоченного полиции курирует район КПП. Уже семь лет он трудится на благо горожан.

- В полиции я с 2002 года. Находясь на срочной службе в армии, я решил устроиться сюда - мне подсказала мама. Она рассказывала, что мой дедушка, Павел Андреевич Шевченко, был подполковником милиции. Отслужив, я устроился во вневедомственную охрану.

В 2015 году Анатолий Шевченко перевелся в участковые - посоветовали коллеги. Наш герой с радостью согласился, ведь это давало возможность помогать людям. Стал работать в центре города, а в 2020 году его повысили до старшего участкового, но на другой территории - на КПП.

- Было волнение, конечно, ведь это большая ответственность - быть старшим территории. Но у меня есть коллеги, которые все объяснили, рассказали и помогли войти в курс дела.

Криминальный райончик?

Район КПП у многих благовещенцев ассоциируется с криминалом, кто-то даже боится сюда переезжать. Анатолий Валерьевич говорит: здесь и правда много людей, стоящих на учете в полиции - ранее судимые, попадающие под административный надзор, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, семейные скандалисты, подростки, сбегающие из дома. Но особых проблем не возникает.

- На участке меня знают многие, многие обращаются за советом. С людьми я всегда нахожу общий язык, разговариваю приветливо. И они отвечают мне тем же, идут на контакт, помогают, если нужно. Я бы не сказал, что КПП сейчас криминальный район. Есть люди, которые состоят на учете, но открытого криминала нет. Например, на моем бывшем участке, где я раньше работал, гораздо меньше употребляющих наркотики и алкоголь. Но со всеми мы работаем - проводим профилактические мероприятия, составляем протоколы. Это нравится не всем, но от этого не уйдешь. Многие все понимают и обещают исправиться.

В территорию Анатолия входит и злополучный круглосуточный магазин, на который часто жалуются горожане: мол, по ночам там продают спиртное. Участковый отмечает: сейчас с торговой точкой стало меньше проблем. После многочисленных проверок, контрольных закупок и протоколов на холодильниках наконец-то появились объявления о том, что алкоголь здесь в неположенное время не продают. Поэтому и пьяные компании тут стали собираться реже.

Но остались проблемы в общежитии, в котором расположен магазин. Это и семейно-бытовые конфликты, и фиктивно прописывающие иностранцев люди. К слову, последних уже всех вычислили, опросили, составили протоколы. Эти люди попадают под уголовную ответственность.

Главное, уверен капитан полиции, быть ближе к людям. Когда собираешься с ними, разговариваешь, представляешь отчеты, и они идут навстречу, говорят о проблемах. На каждую из них Анатолий Валерьевич старается реагировать. Да и личный номер полицейского знают многие.

Быть ближе к людям

С начала года Анатолий Шевченко раскрыл 20 преступлений, пишет УМВД по Амурской области. Сам капитан полиции улыбается: мол, не только его это заслуга, а всей команды, работающей на территории. В нее входят три человека. Он же, как старший, все контролирует.

На место преступления выезжает следственно-оперативная группа: криминалист, кинолог с собакой, сотрудник уголовного розыска, следователь. Часто участковый приезжает первым.

Нарушители всегда разные. Но, как заметил Анатолий Шевченко, употребляют алкоголь и наркотики, в основном, мужчины лет 40-50. Одеты они невзрачно, походка шаткая, часто без определенного места жительства. Женщин среди таких единицы. На побои чаще жалуется слабый пол, но редко эти заявления доходят до суда.

- Женщины многое прощают мужьям, потому что это все-таки семья, женщины не хотят привлекать их к ответственности и забирают заявления.

Нарушают и дети, но, считает Анатолий, неосознанно. Большого криминала нет: кто-то попытался украсть шоколадку в магазине, но это редкие случаи, а кто-то ушел из дома. Летом подростки часто гуляют по ночам. Но на учет в ПДН ставят всех нарушителей. Ребенка проверяют, собирают на него характеристики. Если жалоб нет, то через год снимают с учета.

Но дети везде одинаковые. Анатолий вспоминает: что на КПП, что в центре города на его участке примерно 6-7 ребят стоит на учете. Возраст - от 12 до 18 лет, совсем малышей среди них нет.

И на скандал, и просто помочь

Вызовы у участкового бывают разные. Например, как-то Анатолий выезжал на поножовщину. Подрались двое собутыльников. Разнимать мужчин пришлось в самый разгар конфликта.

- Мы подготовлены для таких случаев, независимо от того, какие там люди - большие или маленькие, сильные или нет. В итоге пострадали оба, одного отвезли в больницу. Но всех виновников наказали.

Выезжать приходится и в случаях, если кто-то умер естественной смертью. Тело отправляют на судебно-медицинское исследование, где специалисты выясняют причину смерти человека.

Иногда бывают вызовы, не входящие в обязанности участкового. Как-то раз Анатолию пришлось налаживать антенну бабушке, потому что сама она не могла. Но таких историй немного, и работе они не мешают. Да и капитану полиции помогать людям только в радость.

- Помимо этого, мы проверяем людей, стоящих на учете, дежурные ездят на вызовы. Мы приезжаем на место, по необходимости принимаем заявление, смотрим тяжесть скандала - просто ли на словах повздорили, или есть побои. В последнем случае выписываем направление на судмедэкспертизу. Если нужны медики, вызываем скорую. Иногда удается помирить скандалистов, поругавшихся на словах, на месте.

А после 22 часов участковый проверяет тех, кому суд назначил административный надзор. Это наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления - частый рецидив, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью. Таким людям запрещено покидать дом с 22 до 6 часов, посещать места, где есть дети. Таких на территории Анатолия 30 человек, проверять их нужно раз в месяц. Получается, что ходят каждый день…

- Проводим с ними беседы. Если человека нет дома, это автоматически считается административным правонарушением, если не застали его повторно - 15 суток ареста, если рецидив, то уголовная ответственность. У меня уже есть те, кто находится в СИЗО.

КСТАТИ

Музыка в душе

Анатолий Шевченко всегда с радостью участвовал в конкурсах - тянет полицейского к творчеству. И неспроста: по образованию наш герой…музыкальный руководитель! До службы в армии Анатолий Валерьевич окончил педагогический колледж. Сейчас, правда, времени на это становится меньше - из-за должности и большого количества работы.

В «Народном участковом» Анатолию предложило поучаствовать начальство. И не зря.

- О конкурсе я рассказал друзьям и коллегам. И я благодарен всем за поддержку, я ценю всех. На самом деле, переживал, что не выиграю (смеется), что в деревнях большое население и победят районные участковые. Ощущение от победы незабываемое. Для меня это самооценка, осознание того, что меня любят, уважают. Я воспрял духом, начал работать усерднее, настроение поднялось. Не просто так я где-то хожу, а приношу пользу людям. Мне вообще работа нравится. В полиции вырабатывается дисциплина. Нет однообразия, каждый день разный.

Теперь Анатолию Шевченко предстоит побороться за звание лучшего участкового России. Третий этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды». Торжественное награждение победителей состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного.