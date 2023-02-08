«Спасли из железного плена»: амурские спасатели сняли с шеи собаки чугунный обруч

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Зейском районе спасателям пришлось выручать собаку, на шее которой оказалось чугунное кольцо. К специалистам обратились волонтёры.

Собака по кличке Подружка попала в «железный плен»: на её шею оказался надет чугунный обруч от плиты - то ли постарался какой-то шутник, то ли она сама влезла в металлический круг во время охоты. Так или иначе, снять с себя чугунный «ошейник» Подружка не смогла.

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Проблему заметили волонтёры. Несколько раз они пытались её поймать, но удалось далеко не с первого раза: Подружке удавалось улизнуть и из сетей, и из ловушек. Наконец, во время кормёжки один из добровольцев смог накинуть на собаку одеяло и в таком виде доставить её к специалистам поисково-спасательной группы по г. Зея Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

- Сначала специалисты пытались снять чугунное кольцо с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, однако из-за его плотного прилегания к коже снять не удалось. Тогда спасатели применили специальные кусачи, с помощью которого перекусили железный обруч.

Выяснилось, что кольцо ранило шею собаки. Рану обработали, сейчас она постепенно заживает.