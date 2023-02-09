Амурчан беспокоят подростки, распивающие алкоголь в подъездах жилых домов

Хулиганство в подъезде - дело наказуемое Фото: Олег ЗОЛОТО

В редакцию «Комсомольской правды - Благовещенск» регулярно поступают обращения от жителей нашего города и всего региона. Так, к нам обратилась амурчанка, в чьём подъезде очень часто отдыхают и шумят подростки.

- Как можно выпроводить подростков, «поселившихся» в подъезде? Живем в старом многоквартирном доме без домофона, на первом этаже зимой часто собираются подростки. Они распивают спиртные напитки, шумят, мусорят. Можно ли что-то сделать?

Корреспондент «Комсомолки» адресовал вопрос амурским полицейским. В МО МВД России «Благовещенский» нам объяснили:

- В таких ситуациях необходимо вызвать полицию. Стражи порядка должны приехать на место и установить личности несовершеннолетних и их родителей, после чего будут предприняты необходимые меры: профилактические беседы с родителями и подростками, постановка на учет и прочее. Будет также решаться вопрос об административной ответственности - как для подростков, так и для их родителей, особенно если несовершеннолетние распивают спиртные напитки.

Если есть возможность, стоит зафиксировать на фото и видео факт пребывания подростков в подъезде и того, что они там делали, например оставленные бутылки или мусор. В случае если несовершеннолетние разбегутся до приезда полиции, их будет проще найти, имея видео или фотографии. Подойдут также записи с камер наблюдения в подъезде, если таковые имеются.