«Амургаз» объяснил, кто должен платить за обслуживание общедомовых газовых сетей

Одна из частых трудностей - непонятные счета за коммунальные услуги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В редакцию «Комсомольской правды - Благовещенск» написала жительница Благовещенска Надежда. Женщина год назад отключила в квартире газ, но по-прежнему получает счета от «Амургаза» - за обслуживание общедомовых сетей.

- Почему я должна за них платить, если газом не пользуюсь? - задалась вопросом благовещенка.

Объяснение дали в ОАО «Амургаз»:

- По закону внутридомовые газовые сети, которые обслуживают более одного помещения, входят в состав общего имущества многоквартирного дома. Собственники обязаны следить за его состоянием и нести обязательные расходы на содержание общедомовых сетей, что обеспечивает безопасность всех жильцов.

Иногда ремонт требуется газовому оборудованию, которое расположено в нежилых помещениях, например в подъезде или подвале. Это может быть опасно для всех жителей дома. И так как в исправности работы газовой сети заинтересованы все собственники, оплачивать общедомовое имущество тоже должны все, даже если в квартире остались лишь небольшие обрезки труб.

По вопросам начислений и оплат рекомендуем обращаться в абонентскую службу, которая расположена по адресу: улица Зейская, 245/1. Тел. 8 (4162) 66-34-67.