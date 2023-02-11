«Спортсмены мороза не боятся!»: как и зачем амурчане устроили тренировку в -34 градуса

Денис Худенко не просто организовал акцию, но и поучаствовал в ней. Фото: Общественно-культурный центр

С чем у вас ассоциируется спорт зимой? Лыжи, коньки, сноуборд… Наверняка сразу в голову приходит именно это. А что если взять тренировку с голым торсом, да еще и на улице в -34 градуса? Проверить такое на себе было бы очень интересно. Так подумал Денис Худенко, тренер организации воздушно-силовой атлетики «Уличное движение» и решил устроить зимний воркаут (см. «Справка КП») на площадке ОКЦ.

Ко дню зимних видов спорта мы разузнали у Дениса все о его необычной идее. Как проходило это мероприятие - читайте в нашем материале.

Меняем сезоны местами

- Воркаут в основном летний вид спорта, но мы решили провести зимнюю тренировку, попробовать что-то новое. В конце концов у нашей организации слоган: «Что в этой жизни вы делаете иначе?» Также это не просто тренировка, она проводилась в крещенские морозы, с голым торсом, - говорит тренер Денис Худенко.

Цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни, и принять участие в нём мог любой желающий. По словам спортсмена, тренировка проводилась без чрезмерного фанатизма, так как холод может навредить. А грелись участники мероприятия в здании ОКЦ, там же дежурил медицинский персонал на случай, если потребуется помощь.

- Мы договорились с генеральным директором ОКЦ Надеждой Ивановной Багровой о совместном проведении мероприятия. Нам с удовольствием помогли - предоставили звуковое оборудование, фотографа, горячий чай, угощения и даже сертификаты в спортивный магазин. Все получилось очень ярко и насыщенно, - радуется спортсмен.

Спорт для каждого

На тренировку пришла команда Дениса Худенко. Это подростки от 10 до 20 лет, были также и девушки. Участие приняли 14 человек, в следующем году планируется увеличить количество участников. Спортсмен говорит, что на зимний воркаут может прийти спортсмен любой подготовки и самостоятельно подобрать упражнения.

- Мы лишь даём рекомендации, что нужно долго не стоять и использовать упражнения на разные группы мышц. Мы выполняли общедоступные упражнения. Это были подтягивания, отжимания, приседания. Тренировка длилась около 30 минут, - делится Денис. - Каждый участник самостоятельно принимал решение - участвовать ему или нет, он должен был учитывать свое состояние здоровья, в любом случае мы наблюдали за всеми.

Новая традиция

Акцию организовывали впервые, но в дальнейшем мероприятие будет проводиться ежегодно в период крещенских морозов. В этом году ребята выбрали выходной день. По словам тренера, погода для спортсменов была не важна, они не смотрели на количество градусов. Если бы было -40, то все равно провели бы тренировку.

- В этом смысл - преодоление трудностей. Каждое подобное испытание закаливает наш характер. Зимняя тренировка без верхней одежды подарила нам новые ощущения. Спортсмены на своем примере показали, что для человека не существует преград, будь то холод или другие трудности, - с гордостью говорит спортсмен.

Денис Худенко и его команда уже сделали план мероприятий на 2023 год. Это такие испытания, где «люди смогут вдохновить своим примером окружающих». Узнать все подробности, записаться на тренировку к тренеру можно по номеру телефона 8-924-672-66-70.

КСТАТИ

Советы для новичков в спорте от тренера Дениса Худенко

С чего следует начать?

- Начинать следует с решения. Спорт должен быть частью каждого, необходимо принять решение вести здоровый образ жизни. Можно начать тренироваться дома, на улице, в спортзале, главное осознать, что это действительно хорошие инвестиции.

Можно ли тренироваться самостоятельно, без тренера?

- Большинство из нас самоучки, мы также обучались по видеоурокам и достигали отличных результатов. Думаю, дело в желании. Все приходит с опытом, но на это нужно время. Тренер нужен, чтобы передать уже имеющийся опыт. Можно сказать, что это экономия времени и конечно же мотивация и настоящая поддержка. Если вы хотите добиться результата, можно смело обращаться к тренеру.

Как замотивировать себя?

- Надо усвоить, что мотивация не постоянна, каждый раз нужно пополнять ее источник. Я написал небольшую книгу, называется «Одной жизни достаточно, если прожить ее правильно». Там рассказывается про мотивацию, организацию и многое другое. Книга доступна бесплатно на «ЛитРес».

СПРАВКА «КП»

Воркаут (от английского «тренировка») - уличная гимнастика, тренировки на силу и выносливость с использованием всех атрибутов улицы - дворовых турников, архитектуры и т.п.