«Не спектакль, а перформанс!»: благовещенцев зовут на необычные представления

Комедию «Ханума» погрузит в атмосферу солнечной Грузии. Фото: amurteatr.ru

Кажется, неделя только началась, - но вот уже до выходных осталось всего ничего! Самое время планировать свой досуг, тем более что на этой неделе есть из чего выбирать. Самые интересные постановки мы собрали в афише от «Комсомолки».

Новый подход к классике

Арт-галерея «Пушкарев» на Зейской, 225 приглашает посетить авторский спектакль «Горе от ума» (12+). Адаптировать для сцены безусловно великое произведение Грибоедова взялся актер Амурского областного театра драмы и режиссер театра «Душа» Захар Майстренко.

В центре сюжета - молодой чиновник Чацкий, который после трех лет за границей возвращается к своей возлюбленной Софье Фамусовой. Однако она встречает Чацкого далеко не так тепло, как он думал. Оказывается, девушка увлеклась другим - но бедный чиновник никак не может вычислить соперника.

Для спектакля действие классики перенесут в современность. Посмотреть, что из этого выйдет, вы можете 10 февраля в 18:30.

Мир глазами ученого

Выставочный зал Благовещенска также подготовил необычную постановку. Театр «Грим» покажет литературно-музыкальный перформанс* «О добром и прекрасном» (12+).

Перформанс основан на письмах академика Дмитрия Лихачева, выступавшего защитником русской культуры. Сам Дмитрий Сергеевич говорил о своих письмах так:

«Каждая беседа пожилого человека с молодыми оборачивается поучением. Положение всегда было таким и, вероятно, всегда таким и останется. Постараюсь быть кратким и сказать лишь о самом для себя главном - как оно мне представляется, поделиться опытом прожитой жизни.

Для своих бесед с читателем я избрал форму писем. Это, конечно, условная форма. В читателях моих писем я представляю себе друзей. Письма к друзьям позволяют мне писать просто».

Фрагменты именно этих писем прозвучат во время выступления молодых артистов театра «Грим». Вместе с академиком они предложат порассуждать о том, что же самое ценное в жизни. Попытаться ответить на этот вопрос вы можете 12 февраля в 16:00.

Премьеры амурского театра

Конечно, и Амурский областной театр драмы не оставит своих зрителей без постановок. Два из них амурчанам уже давно знакомы: 8 февраля вас ждет мистический дивертисмент «Ночь перед Рождеством» (12+), 10 февраля - комедия «Тетки» (12+). Мы же поподробнее остановимся на премьерах сезона.

Так, вы в числе первых можете посмотреть премьеру спектакля «Сюжет для небольшого рассказа» (12+). Впервые его поставили совсем недавно, 27 января - далеко не все жители Благовещенска успели оценить историю. В ее основе лежит одно из известнейших произведений Антона Павловича Чехова «Чайка» (12+). Это история литератора Константина Треплева, который влюбляется в молодую актрису Нину Заречную. Вот только она-то любит не его. Что из этого выйдет, покажут 9 февраля в 18:00.

А 11 февраля в 18:00 на сцене поставят комедию «Ханума» (12+) - также новинку нынешнего театрального сезона. Спектакль повествует о сваха Кобато и Хануме, которые пытаются женить разорившегося князя Пантиашвили. Кто же из них найдет лучшую невесту для князя?

*Перформанс - вид современного искусства, в котором автор становится частью произведения.