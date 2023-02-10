Амурчане напишут диктант по творчеству Леонида Гайдая

А вы помните цитаты из «12 стульев» и «Кавказской пленницы»? Фото: кадр из фильма

По всей России 30 января отметили 100-летие режиссера фильмов «12 стульев» (6+), «Бриллиантовая рука» (16+), «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) Леонида Гайдая. Для амурчан эта дата особенная по-своему: Леонид Иович родился не где-то, а в городе Свободном. И пускай будущий режиссер не прожил в Амурской губернии и года, для жителей теперь уже Амурской области он - свой режиссер, родной.

Неравнодушные к творчеству именитого земляка жители Приамурья 11 февраля могут написать диктант «Помедленнее, я записываю (12+), посвященный творчеству режиссера. Участникам нужно будет не только записать текст, но также найти в нем цитаты из гайдаевских картин и указать - из какого фильма та или иная фраза.

Акция всероссийская, трансляция будет вестись на сайте ГайдайЦентра. Но разве не лучше максимально погрузиться в процесс? Сделать это можно будет в Амурской областной научной библиотеке им. Н. Н. Муравьева-Амурского. Начало - в 16:00. Мероприятие бесплатное, рассчитано на подростков и взрослых.