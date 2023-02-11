Детям - творчество, родителям - беседа о сказках

Выходные в библиотеке могут быть очень увлекательными. Фото: Амурская областная детская библиотека

Что объединяет уроки мультипликационной студии, литературно-творческую игру, занятия по рисованию пластилином и экспериментариум, посвященный необычным краскам? Все они пройдут в ближайшие дни в областной детской библиотеке на ул. Б. Хмельницкого, 1.

Для юных писателей

В субботу мастерская юных писателей «Волшебники историй» зовет ребят на литературно-творческую игру «Зима на чемоданах» (6+).

Дети смогут разгадать сказочную викторину, открыть тайны анаграммы, создать необычную коллекцию и нарисовать картину с аппликацией. А лучшим еще и полагаются призы!

Увлекательная игра займет ребят на несколько часов: 11 февраля с 14:30 до 17:00. Количество мест ограничено, запись уже открыта по номеру 8-914-061-81-83. Обратите внимание: мероприятие платное - 900 рублей.

Для будущих художников

Ребята, увлеченные искусством, могут попробовать создать картину из воздушного пластилина. Мастер-класс «Кот» (6+) запланирован на 11 февраля в 12:00.

Как рассказывают в библиотеке, рисование пластилином развивает мелкую моторику, сенсорный интеллект, критическое мышление и, конечно, воображение. При этом длится занятие недолго, всего час.

Цена - 500 рублей. Справки и запись - по телефону 8-914-582-42-87. Дети младше шести лет могут посетить занятие с родителями.

Для маленьких ученых

Игры и рисование - это не для вашего ребенка? Тогда ему может подойти занятие «Краски-иллюзионисты» (6+), которое пройдет 12 февраля в 10:30.

На занятии юные экспериментаторы узнают, как делаются краски, самостоятельно их изготовят. Поймут, как китайский дизайнер Ши Юань изготовил расцветающие обои. Изменят цвет медного купороса и восстановят его. А еще сделают закладки, изменяющие цвет в зависимости от температуры, заламинируют и заберут их с собой.

Занятие продлится полтора часа, цена - 550 рублей. Записаться можно по номеру 8-914-582-42-87.

Для влюбленных

Также 12 февраля в 13:00 дети и взрослые могут присоединиться к тренингу по правополушарному рисованию «Валентинки» (6+).

Преимущество этого тренинга в том, что от его участников не требуется художественных способностей и опыта. Рисовать валентинку они будут в легких техниках, которые сможет освоить каждый. Простота исполнения и положительные эмоции от процесса гарантируются!

Обязательна предварительная запись по телефону 8-914-582-42-87. Стоимость занятия - 500 рублей.

Для мам и пап

Наконец, 14 февраля в 11:00 в библиотеку приглашают уже не детей, а их мам, пап, бабушек и дедушек. Для них проведут беседу «PRO-Сказка для родителей» (0+).

Каждая сказка, с точки зрения психологии, имеет неоднозначный сюжет. Герои, ставшие любимыми, «закрепляют» свое влияние на ребенка на долгие годы, иногда на всю жизнь. Как проанализировать сказку и что делать с негативными персонажами сказок, участникам встречи расскажет Елена Борисовна Романцова, психолог, психотерапевт, заведующий кафедрой детских болезней Амурской медицинской академии.

Задать уточняющие вопросы можно по телефону 8-914-563-36-69. Вход на беседу свободный.