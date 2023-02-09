Раскрыты новые подробности исчезновения пенсионерки из Свободного

Ориентировка ПСО «Гром»

Продолжаются поиски пропавшей пенсионерки Ольги Казановой из Свободного. Волонтеры предполагают, что женщина могла покинуть город и отправиться в Еврейскую автономию, где проживала ранее.

В день пропажи Ольга Алексеевна оставила документы, телефон и банковскую карту дома, но прихватила с собой наличные сбережения. Женщина могла снять гостиницу или квартиру, пойти в столовую, кафе, воспользоваться автобусом или такси. Это всего лишь небольшой список локаций, в которые могла обратиться потерявшаяся.

-- Друзья, мы очень просим использовать эту информацию правильно. Зная такой состав поискового случая, спектр возможностей без вести пропавшей Ольги Алексеевны расширяется, - отмечают в ПСО «Гром».

В течении всего января текущего года, пенсионерка страдает плохим аппетитом, апатичным настроением (после перенесенного заболевания - ишемии) и перепадами артериального давления.

Напомним, Ольга Алексеевна Казанова пропала 29 января. В 14.00 она вышла из дома по ул. Шевченко без шапки, в черном пуховике и темных сапогах. С тех пор местонахождение женщины остаётся неизвестным.

Женщина - худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы темные, короткостриженые, отсутствуют некоторые зубы.

Если вы обладаете какой-либо информацией позвоните по телефону 8-914-584-71-10 или обратитесь по адресу г. Свободный, ул. 40 лет Октября 74, каб. 12.