Сообщения о продаже наркотиков появились в мессенджерах Амурской области

Информацию проверит полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из месенджеров Благовещенска появилась публикация, где была указана информация о продаже запрещенных веществ. Об этом в чат нашего портала «Комсомольской правды» сообщили наши читатели:

-- Вот такое объявление сегодня увидела в группе вотсапа. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что это в открытую наркотики продают? – сообщила читательница нашего портала.

На первый взгляд публикация действительно выглядит подобным образом. Она содержит список городов, в который входят населенные пункты Амурской области. А также включает в себя разные виды наркотиков и установленные цены на них.

За комментарием по ситуации корреспондент «Комсомольской правды» обратился в полицию Благовещенска.

-- Мы передадим эту информацию сотрудникам отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков. И обязательно проверим информацию, -- прокомментировала старший специалист направления по связям со СМИ МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

По ст. 228 уголовного кодекса РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств, а также за их незаконное приобретение и хранение предусматривается наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ до 1,5 лет, а также ограничения или лишения свободы на срок до 15 лет.