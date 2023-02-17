Победители конкурса «Клиника года - 2022» в Благовещенске получили награды

Лучшие врачи, по мнению жителей Благовещенска, получают свои награды. Фото: Эмма ШАПОВАЛОВА

Группа компаний «Дважды два» поздравила победителей проекта «Клиника года - 2022» - врачей и руководителей медицинских учреждений города, за которых голосовали их собственные пациенты. Каждому выигравшему специалисту вручили награды - диплом и статуэтку победителя, а также специальный подарок от организаторов.

Список победителей опубликовали 3 февраля. Всего было предусмотрено 23 номинации для медицинских специалистов и 12 - для клиник, больниц и медцентров.

Фото: Эмма ШАПОВАЛОВА

В категории «Доктор года» лучшим врачом-ревматологом стала Мария Филиппова:

-- Хотелось бы выразить большую благодарность своим пациентам, всем тем, кто меня поддерживал и верил.

Фото: Эмма ШАПОВАЛОВА

Победителем в номинации «Лучшая стоматологическая клиника для детей» стала детская стоматологическая поликлиника. Заведующая поликлиники Светлана Савонова поделилась:

-- Мы уже третий год получаем это звание. Это очень приятно и эмоционально. После капитального ремонта, проделанного в нашей поликлинике, теперь не уступаем частным!

Фото: Эмма ШАПОВАЛОВА

В номинации «Лучшая стоматологическая клиника для взрослых» победила СК Докторов Комогорцевых. Генеральный директор клиники София Комогорцева поделилась своими эмоциями:

-- Мы, конечно, не ожидали, но были очень рады, когда увидели, что победили. Очень здорово! Были в шоке, если честно. Спасибо нашим пациентам за доверие, что за нас проголосовали.

Фото: Эмма ШАПОВАЛОВА

А Городская поликлиника № 4 получила сразу 3 награды – «Лучшая поликлиника», «Лучшая многопрофильная клиника» и «Лучшая клиника в области лабораторно-диагностических услуг». Исполняющая обязанности главного врача Ирина Савельева рассказала:

-- Мы стараемся, чтобы наши пациенты были довольны. Мы делаем все для них и хотим, чтобы у всех оставались приятные впечатления после посещения нашей поликлиники. Мы стараемся, чтобы не было очередей, чтобы вовремя были сделаны все исследования и выписаны лекарственные препараты.

Посмотреть всех участников конкурса и тех, кто оказался в лидерах других номинаций, можно на сайте https://2x2.su/klinikagoda.

«Клиника года» проходит в Благовещенске уже в пятый раз. Её организует Группа компаний «Дважды два». Цель проекта - повысить престижность медицинских профессий и отдать должное врачам и клиникам города, где ежедневно помогают пациентам и спасают их.

«Клиника года - 2022»

Спонсор проекта - ЖК «Чайка»: официальный сайт, «ЖК Чайка» в соцсети «ВКонтакте»

Соцсети ГК «Дважды два»: ВК, Telegram, ОК

Онлайн-типография Дважды два: tdd.2x2.su