Обед с комфортом: в амурских школах на смену столовым придут кафе

Вот так будут выглядеть столовые в школах региона Фото: правительство Амурской области

Мы вас не удивим, если скажем, что одним из самых любимых мест для учеников является столовая. Как звенит звонок с урока - ребята скорее бегут в буфет, к вкусным сырным булочкам, смаженкам, гарнирам…

Школьный буфет - своего рода отдушина для учеников, где они могут не только подкрепиться и отдохнуть, но и поболтать с друзьями. А ведь совсем скоро любимая многими зона модернизируется. Корреспондент «Комсомолки» разбирался, как именно изменятся школьные столовые и что на этот счет думают родители учеников.

Комфортные кафе

В Амурской области готовится масштабный проект по изменению школьных столовых. Привычные помещения модернизируют - заменят мебель, установят новую технику. Предполагается, что в обновленной зоне детям будет комфортнее разговаривать с другими учениками и отдыхать.

Привычная для всех столовая получит новое название - школьное кафе. Как рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, в Приамурье в следующем году появится 27 таких зон.

- Финансирование на это будет предусмотрено как в региональном бюджете, так и в федеральном.

Минимальная стоимость создания одного кафе - 1,5 миллиона рублей, максимальная - 2,5. Размер затрат зависит от изначального состояния столовой.

В рамках проекта школьные буфеты отремонтируют. Кроме того, для кафе закупят телевизоры, на экранах которых будут транслировать специально подготовленные ролики о здоровом питании, правилах безопасности и на другие темы.

- Детям нужно прививать культуру здорового питания, считаю, что комфортные кафе помогут в этом, - отметил глава Приамурья.

Уточняется, что в первую очередь модернизация коснется крупных школ, где численность учеников более 500 человек.

- Ряд муниципалитетов самостоятельно создали школьные кафе на базе общеобразовательных организаций. В их числе - города Благовещенск, Тында, Свободный, Шимановск, Сковородинский район. Отдельным учреждениям для создания кафе в хорошо отремонтированных столовых недостает лишь современных предметов декора, - прокомментировала заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бушова.

Мнение родителей

Комфортные пространства - это, конечно, замечательно. Область идет в ногу со временем, и в регионе появляется все больше современных зон отдыха. Однако насколько действительно эффективна эта программа? И что думают родители школьников?

Корреспондент «Комсомолки» поговорил с одной из активных амурских мам, Еленой. Ее дети обучаются в школе Благовещенска.

- Если честно, не совсем понятна концепция. Чем школьное кафе будет отличаться от столовой? В целом идея создать приятное пространство для отдыха, где можно общаться с друзьями и заодно вкусно пообедать - неплохая. Но сначала нужно довести до ума все остальное - увеличить финансирование, чтобы родители не скидывались без конца на шторы, уборку, воду, дополнительные учебники.

По мнению амурчанки, если главное отличие столовых и кафе в интерьере, то это далеко не первостепенная задача для школ.

- Хорошо бы выделять дополнительные деньги непосредственно на питание, чтобы оно было более качественным. Когда образование в России решит первоначальные проблемы, тогда уже можно задумываться об эстетике столовых и переделывать их в кафе, - высказалась Елена.

В заключение женщина предположила, что, вероятнее всего, в новых школьных кафе цены будут на порядок выше прежних. Что, безусловно, является большим минусом, особенно в текущей экономической ситуации.

Обеды станут дороже?

Такие предположения появились и у других родителей. Жители Приамурья задаются вопросом о приоритетах модернизаций в школах. Главным образом людям непонятно: неужели новое комфортное пространство важнее других проблем?

Подобное замечание одна из амурчанок напрямую высказала мэру Тынды Марине Михайловой. В комментариях под публикацией о школьных кафе женщина рассказала, что «лучше бы кабинеты трудов сделали».

В ответ на это мэр пояснила, что на все ремонтные работы и модернизации в школах действуют разные программы. Нельзя взять деньги с одной программы и потратить их на другую, даже если она «важнее».

Еще одной горячей темой для обсуждения в этом вопросе, как мы уже упомянули, стало беспокойство о росте цен в школьных кафе. Поэтому корреспондент «Комсомолки» обратился в министерство образования и науки Амурской области.

К счастью, в ведомстве заверили: школьные кафе - это, прежде всего, создание особой обеденной зоны. И питаться дороже из-за преобразований в учебных заведениях дети не будут.

Единый стиль

В правительстве Амурской области говорили, что кафе в школах будут отличаться друг от друга. В разработке дизайнерских и цветовых решений должны принимать участие учителя, дети и родители. У всех новых пространств будет единый стиль, соответствующий стандарту оформления интерьеров общеобразовательных организаций, который разработало АНО «Центр развития территорий Амурской области».

- При разработке мы стремились не просто «сделать красиво», а изменить имидж школьных столовых, трансформируя их в школьные кафе с молодежным дизайном. Для нескольких школ мы разрабатывали индивидуальный дизайн кафе. Это интерьер обеденного зала Амурского кадетского корпуса и интерьеры школьных кафе для школ № 1 в Сковородине и № 7 в Тынде, - рассказали журналисту «Комсомолки» в ЦРТ.

Там также дополнили, что руководство школы может привлекать родительские комитеты для обсуждения проекта на этапах разработки.

В погоне за оберткой

То, какими школы становятся в последние годы, не может не радовать. У детей появляются новые компьютеры, интерактивные доски, современная мебель. Однако чаще всего это касается городских школ, в сельской местности дела обстоят хуже.

Создание школьных кафе тоже коснется в первую очередь крупных общеобразовательных заведений. Остается лишь надеяться на процветание проектов по благоустройству маленьких школ, и желательно тех, что уже есть. Нет никаких гарантий, что в сложившейся экономической ситуации будут выдвигаться новые инициативы по улучшению сельских и деревенских учебных заведений.