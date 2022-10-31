Пытались обжаловать: в силу вступил приговор против мужчин, убивших амурского сотрудника ДПС

Фото: УМВД Амурской области

Приговор против хабаровчан, по чьей вине погиб амурский сотрудник ДПС Вячеслав Шевалье, вступил в законную силу. В региональной прокуратуре рассказали, что виновные пытались обжаловать решение суда.

Мужчин признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в исправительное учреждение. Один из них осужден еще и за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решение суд принял еще 4 августа, до сих пор решался вопрос по апелляции.

Трагедия случилась в ночь на 11 сентября прошлого года. В начале месяца хабаровчане приехали в Приамурье, где приготовили гашишное масло в крупном размере. Наркотик они планировали сбыть осужденным, находящимся в колонии на территории Хабаровского края.

В злополучную ночь на 11 сентября они отправились с наркотиком в Хабаровск. Шевалье об этом предполагал – у сотрудника полиции была информация о возможном совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. На дороге в Архаринском районе инспектор остановил автомобиль, в котором ехали преступники.

Боясь задержания, водитель автомобиля резко завел его и начал движение. Чтобы остановить преступников, Вячеслав Шевалье схватился руками за дверь машины. Но виновный, набрав большую скорость, поехал в леерное ограждение дороги. В результате столкновения инспектор ДПС получил серьезные травмы. Его жизнь прервалась прямо там, на месте происшествия.

В это же время пассажир выбросил из автомобиля наркотики на дорогу, где их и нашли полицейские.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил одному из виновных по совокупности преступлений 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второй мужчина осужден к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока – в колонии строгого режима.

Осужденные и их защитники не согласились с приговором и обжаловали его. Но это не помогло. Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции признала доводы апелляционных жалоб стороны защиты необоснованными и оставила приговор без изменения.