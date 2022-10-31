В Благовещенске сняли ограничение движения на поврежденном мосту через Зею

Фото: Минтранс Амурской области
В Благовещенске на Зейском мосту вновь открыли для движения вторую полосу. Накануне, 29 октября, там ремонтировали деформационный шов.
Проблемы на объекте начались ещё в четверг, 27 октября. На мосту через Зею образовалась большая пробка из-за разрушенного деформационного шва. Причиной поломки стало движение большегрузного транспорта.
Тогда в тот же день шов удалось оперативно залатать. Но уже утром в субботу, 29 октября, благовещенским автомобилистам снова ограничили движение.
Причиной стал всё тот же злополучный шов. На время ремонта движение на мосту было организовано в реверсивном режиме. Также там планировали временно установить светофор. Регулировать движение помогал патрульный экипаж УГИБДД Амурской области.
Фото: Минтранс Амурской области
Сейчас на Зейском мосту вновь открыли двухполосное движение. Правда, для автомобилистов установили ограничение по скорости.
- На Зейском мосту завершены работы по ремонту деформационного шва. Движение автотранспорта открыто по двум полосам. Режим ограничения по скорости 20 км в час в зоне участка продлен до окончательного завершения ремонтных работ, - сообщили в амурском Минтрансе.
Как выяснилось, полностью ремонт ещё не закончен. В Telegram-канале ведомства рассказали, что накладка на разрушенный шов - временное решение. Постоянную металлическую деталь уже заказали и установят сразу после поставки.