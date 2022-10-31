«Подрядчики подкинули проблем»: мэр Благовещенска подвёл промежуточные итоги дорожной кампании

На большинстве территорий работы движутся к завершению. Фото: мэрия Благовещенска

В Благовещенске завершается дорожно-строительный сезон. На большинстве участков работы уже завершены или находятся на финальной стадии, лишь некоторые до сих пор находятся в работе. Об этом и о других промежуточных итогах дорожной кампании рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

По словам главы города, работы на улицах Мухина и Горького находятся в стадии завершения.

- К сожалению, подкидывают проблем нерадивые подрядчики. Несколько контрактов переиграли – это Красноармейская и Политехническая – по ним работы ведутся полным ходом. Наверстывает упущенное время АО «Асфальт». По другим – парковки к школе № 27, светофор на Драгошевского – остаются проблемы. Действующий подрядчик ООО «РосЖилСервис» обещает завершить недоделки в ближайшее время. Оставляю на личном контроле, - рассказал Олег Гатауллович.

Также он добавил, что в Благовещенске идёт ремонт центрального канализационного коллектора. Там работают по новой технологии - спирально-навивной.

- Пока все идет по плану, асфальт вскрывается локально в местах камер. Работы ведутся уже на Фрунзе между Политехнической и Театральной, - подытожил мэр.