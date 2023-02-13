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Общество13 февраля 2023 7:32

Ледовую открытку нарисовали на льду Байкала в память об амурчанине Валерии Мельникове

Жители Бурятии нарисовали открытку на льду Байкала в память об амурском художнике
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Фото: минтуризма Республики Бурятия.

Фото: минтуризма Республики Бурятия.

Жители Бурятии приняли участие во всероссийской акции «Снежная открытка», которую проводят в память о жителе Амурской области Валерии Мельникове.

Валерий Мельников - житель села Марково Амурской области. Много лет подряд он выходил на местную речку Хомутину и рисовал новогодние открытки на льду, используя вместо кистей лопату, а вместо красок - снег. Эти открытки прославили Приамурье на весь мир, их фотографировали с борта МКС, их с нетерпением ждали…

Но в 2020 году не дождались - жизнь Валерия Константиновича унёс коронавирус. Традицию рисовать снежные открытки в память о нём подхватили сначала в Амурской области, а затем и по всей России.

Присоединились и жители Бурятии. В субботу, 11 февраля, в селе Максимиха провели фестиваль «Снежная открытка» - 100 человек вышли на лёд Байкала и нарисовали поздравление к Сагаалгану. Его создание заняло три часа, сообщает минтуризма Республики Бурятия.

СПРАВКА «КП»

Сагаалкан или, праздник Белого месяца - главный календарный праздник у буддийских народов Сибири – бурят и тувинцев. Отмечается в первый день первого весеннего месяца по лунному календарю.

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