В здании крытого катка в Райчихинске завершили первый этап текущего ремонта, его проводят по поручению губернатора Василия Орлова. Средства на это были выделены из бюджета области, а также благотворительным фондом «САФМАР».

Работы провели в душевых спортивного комплекса. Отремонтировали крыльцо и частично заменили окна и двери. Кроме того, провели ремонт деревянного покрытия, которое идет вдоль трибун. В ближайшее время специалисты приступят к замене защитного ограждения хоккейной площадки. Завершить работы планируют в течение двух месяцев.

- К началу сезона мы сделаем не только ремонт. За счет средств благотворительного фонда мы планируем приобрести хоккейные тренажеры для детей, так как на нашей площадке занимаются ребята из ДЮСШ №3. Также в планах покупка ножей для ледоуборочной машины, станок для их заточки, ограждающие сетки и шкафчики для раздевалок, - рассказал заведующий концертно-спортивным комплексом Виктор Грушко. – Конечно, люди уже интересуются, ждут открытия.

Благотворительный фонд не первый год помогает совершенствовать условия для занятий хоккеем в области.

- Только в прошлом году в области при его поддержке мы приобрели хоккейные коробки для Зеи и Юхты, в этом – они помогают нам привести в порядок каток в Райчихинске, который пользуется популярностью не только у горожан. На соревнования туда приезжают спортсмены со всей области, - отметил министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека.

В 2020-м и 2021-м годах по проекту «Спорт – норма жизни» регион получил по 25 миллионов на развития хоккея. На них приобрели оборудование для спортивных школ в Свободном и Тынде.

- Сезон на крытом катке в Райчихинске откроют к Новому году, этого ждут около 60 воспитанников секций, - отметил Василий Орлов. - Хоккей в