В 90-е годы фильм «Титаник» спас кинотеатр Благовещенска от банкротства

Фото: неокраеведы

Амурские неокраеведы рассказали интересную историю спасения благовещенского кинотеатра. Таким «героем» стал фильм «Титаник» (12+), снятый Джеймсом Кэмероном в 1997 году. Картина вышла на экраны 1 ноября 1997 года и поднял с «экономического дна» кинотеатр «Россия» в Благовещенске.

В 90-е кинотеатр «Россия» (ныне «Благовещенск») испытывал не лучшие времена. Большой зал закрыли, в день могло прийти пять человек. Учреждение пыталось выжить как могло - в бывшей курилке открыли видеозал с кассетами, в фойе – ночной клуб, а в большом зале убрали первые ряды и сделали сцену.

Все изменилось с выходом в прокат «Титаника». Только прислать в Благовещенск ленту из Москвы долго не решались – были сомнения, окупится ли она. Чтобы привезти кино из столицы, даже рассматривали помощь спонсоров. В случае провала фильма они должны были оплатить расходы и обязательства перед Москвой.

Однако успех «Титаника» превзошел все ожидания. Очередь за билетами начиналась еще на лестнице.

- 40% от выручки мы должны были отдать. И «Титаник» дал нам хорошую выручку. После этого Москва стала давать нам фильмы, не очень сильные фильмы, но всё равно они нам стали приносить прибыль, – вспоминает бывший директор кинотеатра «Россия» Раиса Чепурихина.

«Титаник» возродил зрительский интерес благовещенцев к большому экрану. Кинотеатр «Россия» просуществовал ещё почти десятилетие, пока в 2006 году его не переименовали в «Благовещенск». По мнению Раисы Чепурихиной, это было связано с налогом - после перестройки приходилось платить за название «Россия».

В 2008 году владельцем кинотеатра стал частный собственник.

- Сейчас он в аренде. Как и много лет назад, ставку здесь делают именно на кино. Вместо двух залов работают пять, но теперь фильмы в основном приходят в цифре. Смотреть кино принято с поп-корном и кока-колой, раньше даже за конфетку можно было получить замечание. Да и главный зал кинотеатра стал совсем другим, - рассказали неокраеведы.