От «Ильи Муромца» до «небесного тихохода»: в Благовещенске открылась выставка к 100-летию гражданской авиации России

На выставке представлены и фотографии, и модели, и фрагменты самолётов. Фото: Амурский областной краеведческий музей

В 2023 году исполнилось 100 лет со дня основания отечественной гражданской авиации. К этой дате в Амурской области приурочили открытие выставки «Всё выше и выше» (6+).

Модели редчайшей техники

Основу экспозиции составили модели авиационной техники, предоставленные директором Дальневосточного аэрокосмического музея Владимиром Александровичем Косьяненко. Среди них особый интерес представляет макет первого в мире пассажирского самолета «Илья Муромец» - он был разработан в 1913 году авиационным отделом Русско-Балтийского вагонного завода в Петербурге под руководством Игоря Сикорского.

Интересны также подлинные части самолета ПО-2 - в годы Великой Отечественной войны он стал известен как «небесный тихоход». Именно на таких самолетах в те годы летали «ночные ведьмы» - летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Среди них была и наша землячка - Герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны Нина Максимовна Распопова.

Фрагменты реальных самолетов

Помимо Владимира Косьяненко в создании выставки помогли старейшие сотрудники аэропорта Благовещенска: Виктор Васильевич Тарасов и Борис Павлович Тищенко.

Они предоставили музею фотографии, документы, различные устройства, форменную одежду летчиков - подлинные предметы 1950-1980-х годов, которые впервые выставляются на широкое обозрение. Так, например, посетители смогут увидеть настоящий бортовой самописец - устройство для регистрации основных параметров полета, переговоров экипажа и т. п.

Интересны также крупногабаритные экспонаты: двигатели пассажирских самолетов L-200 и АИ-8 - каждый весом более 100 килограммов!

Работа с заделом на будущее

Выставка «Всё выше и выше» будет работать в Амурском областном краеведческом музее несколько месяцев, до 16 апреля. Посетить ее можно в любой день работы музея, но дальновиднее будет приобрести билет на тематическую экскурсию «Обнимая небо» (12+) - она запланирована на это воскресенье, 19 февраля.

Экскурсия стартует в 16.00. Во время нее сотрудник музея подробно расскажет о каждом уникальном экспонате и поделится неожиданными фактами о российской и амурской авиации. Вы, например, знаете историю создания компании «Аэрофлот»? А на экскурсии о ней расскажут, причем простым и интересным языком!

Цена билета: 200 рублей - для взрослых, 150 рублей - для студентов и пенсионеров, 100 рублей - для детей. Расплатиться можно в том числе Пушкинской картой.

Записаться на экскурсию и задать вопросы можно по телефону 8 (4162) 77-34-14. Она пройдет в главном здании краеведческого музея на ул. Ленина, 165.