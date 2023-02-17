Любовь и драма на театральной сцене: афиша театров Благовещенска

«Женить бы Бальзаминова» - яркая, эмоциональная постановка. Фото: Амурский областной театр драмы

Отвлечься от размеренных будней, прикоснуться к искусству, окунуться в водоворот страстей - вот для чего мы посещаем спектакли. И все это сполна получат зрители амурских театров.

Смешно о серьезном

Особенно богата афиша Амурского областного театра драмы.

17 февраля в 18:30 здесь поставят «Ромео и Джульетту» (12+) - бессмертную сагу о запретной любви. Поставить ее на амурской сцене взялся главный режиссер театра Роман Зареев, и у него получилась история о настоящей и вечной любви, преданной дружбе, протесте против мира взрослых. И, конечно же, о выборе, который делают любящие сердца.

18 февраля в 18:00 - милости просим на комедию «Женить бы Бальзаминова» (12+), в основу которой легли сразу три пьесы Александра Островского. Спектакль рассказывает историю маменькиного сынка Мишеньки Бальзаминова, которому для полного счастья не хватает лишь жениться на богатой невесте. Или так только кажется?

19 февраля в 18:00 покажут самую свежую постановку в репертуаре драмтеатра - «Сюжет для небольшого рассказа» (12+). Она основана на пьесе Антона Чехова «Чайка» (12+), которая, как и многие другие произведения великого писателя, не лишена трагических ноток. По сюжету речь пойдет о Константине Треплеве, который влюбляется в молодую актрису Нину Заречную - но, увы, безответно.

Понятно о важном

Амурский областной театр кукол в эти выходные покажет лишь один спектакль - 18 и 19 февраля в 11:00 родители могут привести ребят на «Кошкин дом» (0+).

Это поучительная, но интересная постановка о богатой Кошке, в чьем доме случился пожар. Оставшись без крыши над головой, она вместе со своим дворником - котом Василием отправляется искать приюта у друзей. Но все ей отказывают: ни Курица, ни Коза, ни Свинья не хотят пускать Кошку на постой. Принимают ее лишь бедные племянники, котята-сироты, которым Кошка отказывала даже в куске хлеба.

Добрая сказка учит ребят сочувствию и пониманию, рассказывает о важности взаимовыручки и поддержки. Ведь именно они, в конце концов, приводят героев к счастливому финалу в виде нового расписного домика, во дворе которого Кошка с племянниками будут водить радостный хоровод.