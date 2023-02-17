«Поем с патриотизмом!»: фестиваль патриотической песни пройдёт в Благовещенске

Концерт пройдёт в преддверии 23 Февраля. Фото: АОДНТ

Амурский областной дом народного творчества приглашает на гала-концерт фестиваля патриотической песни «У высоких берегов Амура» (6+). Он пройдет 19 февраля.

Фестиваль патриотической песни проходит в рамках крупнейшего смотра народного творчества Приамурья - в качестве участников адресно приглашены самодеятельные коллективы со всей Амурской области, которые будут подтверждать звание «Народный». В частности, в проекте примут участие коллективы из Благовещенска, Белогорска, Шимановска, Константиновского, Михайловского, Октябрьского районов, Бурейского и Ромненского муниципальных округов и других территорий Приамурья.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте quicktickets.ru, а также в кассе АОДНТ. Цена - 300 рублей, возможен расчет по Пушкинской кассе.

Телефон для справок: 8 (4162) 777-821.