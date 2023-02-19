«Почему кариес - частая беда амурчан?»: врач-стоматолог рассказала о зубных проблемах благовещенцев

Одна из проблем амурчан: мы редко задумываемся о гигиене полости рта Фото: Личный архив

Пульпит, периодонтит, кариес - страшные слова для жителей Амурской области. И не такие ужасные для профессионального стоматолога. Ведь он знает, как помочь избавиться от этих болезней. А также может подсказать, как предотвратить их появление.

Мы поговорили с врачом-стоматологом Софией Комогорцевой и узнали, с чем сталкивается ортодонт, ежедневно приходя на работу.

Врач в третьем поколении

- Расскажите, как вы определились с профессией.

- Нам с братом повезло, перед нами не стоял вопрос, какую профессию выбрать. Кстати, кто не знает, Комогорцев Дмитрий Вячеславович - мой брат. Мы принимаем с ним в одной клинике, и некоторые пациенты путают - думают, он мой муж.

Мы родились в семье врачей, у нас династия из трех поколений, папа - травматолог-ортопед, дедушка - лор-врач, а бабушка - стоматолог. Поэтому с рождения мы знали, что будем врачами, хотя нас никто к этому не принуждал, просто другой профессии мы и не представляли… Как сейчас говорим - врачи по призванию.

- А как решили стать стоматологом?

- Папа меня спросил: «Ты каким врачом хочешь быть»? Я сказала: «Офтальмологом». В школе моей однокласснице как раз сделали операцию на глазах, и она рассказывала, как ей глаз зашивали. Я подумала, как классно, я бы тоже так хотела! Но папа у меня человек серьезный, он сказал: «Сонечка, а почему не стоматолог? Это самая лучшая женская профессия».

Мой брат тогда уже учился в медакадемии, по плану должен был стать кардиологом. Но когда решили, что я буду стоматологом, он тоже загорелся этой идеей. На следующий день мы отправились вместе покорять Хабаровск. Так и прошли незаметно для нас 8 лет учебы, и мы ни разу не пожалели.

София Комогорцева - одна из победителей «Клиники года - 2023» - конкурса, организованного ГК «Дважды два». Фото: Эмма ШАПОВАЛОВА

- Помните ли вашего первого пациента?

- После университета я работала в поликлинике. Первый месяц работы был очень сложный: ни скорости, ни опыта пока нет, пациентов много… Помню, пришла девушка с сильно разрушенным зубом, нужно было собрать каким-то чудом. Тогда все получилось, но я знатно помучилась.

Мне всегда везет с окружением, коллектив в поликлинике был очень общительный и сплоченный, коллеги никогда не отказывали в помощи или в совете. А пациенты всегда были ко мне, как молодому доктору, очень лояльны. Вспоминаю то время с ностальгией, считаю, что это было отличным началом моей стоматологической карьеры.

Работа с самым грязным местом

- Говорят, ротовая полость входит в топ-3 самых грязных мест в организме человека. Это правда? Вас не пугает это при работе?

- Да, правда. В ротовой полости живет очень большое количество микроорганизмов, за счет этого она и считается самым «нечистым» местом. При работе нас это не пугает, потому что мы применяем все меры предосторожности, защищаем себя. И очень важно: все, что соприкасается с пациентом, обязательно должно стерилизоваться. Знаете, со временем уже ничего не страшно, привыкаешь ко всему, но бдительность и осторожность никто не отменял.

- Расскажите, почему появляются проблемы в ротовой полости?

- Причин, конечно, много… Но я считаю, что люди недостаточно времени уделяют индивидуальной гигиене полости рта и часто экономят на профгигиене у стоматолога. Ведь предупредить заболевание гораздо проще и легче, чем его лечить.

- А сами делаете профилактику?

- Конечно, себе профилактическую гигиену делаю раз в 4-6 месяцев. Так я зубы не лечила уже три года, все в порядке. Представляете, какая экономия. Профилактика в совокупности с домашней гигиеной действительно работает, но пока люди в это не сильно верят, чаще приходят, когда что-то болит.

Обычно пациенты приходят с кариесом и его осложнениями Фото: Личный архив

«Уже сложно чем-то удивить»

- С какими проблемами чаще всего обращаются?

- Обычно пациенты приходят с кариесом и его осложнениями. Одна из причин - это то, что питьевая вода в Амурской области имеет низкое содержание кальция, фтора, магния, калия на фоне низкой общей жесткости и высокого содержания железа. Недостатки микроэлементов при плохой гигиене полости рта способствуют развитию кариеса.

- Расскажите о каком-нибудь вопиющем случае, с которым вы когда-либо сталкивались на работе.

- Знаете, стоматолога со стажем уже сложно чем-то удивить. Часто пациенты в кресло садятся, вздыхают и говорят: «У меня все плохо». Еще в памяти свежи воспоминания, как лечили пациентов без анестезии, нерв убивали током.

Но был у меня один случай, хорошо запомнился: на прием приходила девушка 16 лет, все зубы, абсолютно все, поражены кариесом или разрушены настолько, что спасти невозможно. Грустно, конечно, видеть такую картину. Ведь зубы уже постоянные и новые не появятся. Жизнь вся еще впереди, а без зубов, как показывает практика, грустно.

Качество важнее

- Подорожали ли услуги за последнее время?

- Да, они почти все выросли в цене. В нашей клинике мы, конечно, стараемся их сдерживать, но не всегда получается, так как поставщики материалов цены повышают и значительно. А переходить на другие материалы мы не планируем, ведь качество предоставляемых услуг важнее всего. Все материалы в стоматологии иностранного производства, стало сложнее, но пока нужное найти можно!

Услуги стоматолога в последнее время подорожали Фото: Личный архив

- Есть ли проблемы с имплантатами? Может, в связи с ситуацией нет поставок из-за рубежа?

- С имплантатами пока проблем не наблюдаем, производители и страны-изготовители разные представлены на рынке. На самом деле, многое зависит от ситуации в полости рта, наличия костной ткани, общего состояния здоровья. Рекламировать какие-то определенные фирмы и страны-изготовители не буду, тут по большей части доктор решает, какие имплантаты подойдут в вашем случае, и приведет аргументы, почему нужны именно они.

- Сейчас существует огромное количество мест, где можно получить стоматологическую помощь, - от частных клиник до отдельных кабинетов в жилых домах. Как не ошибиться при выборе места лечения?

- Да, выбор сейчас большой… Но самое главное, я считаю, вы должны доверять врачу. Результата не получится, если нет взаимопонимания между доктором и пациентом. Врач четко должен понимать ваши пожелания и, исходя из клинической ситуации, составить план лечения и стараться действовать по нему. Тогда результат получите потрясающий.

Ноу-хау в стоматологии

- Появились ли какие-нибудь новые технологии в стоматологии?

- Сейчас стоматологическое направление развивается в сторону цифровизации. Стали применятся 3D-сканеры, используется компьютерное моделирование и так далее. Чаще используем все то, что может дать более точный результат.

- Может быть, появились какие-то новые способы отбеливания зубов?

- Есть несколько способов отбеливания зубов: домашнее (к нему относятся отбеливающая зубная паста, отбеливающие полоски), кабинетное (это то, что предлагают студии по отбеливанию зубов) и профессиональное (которое делает врач-стоматолог). Самый безопасный вариант для зубов последний: доктор подбирает системы отбеливания согласно вашим пожеланиям и имеющимся жалобам.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Не лечить, а предупредить!

• Посещайте стоматолога раз в 6 месяцев, даже если вас ничего не беспокоит.

• Не устану повторять: займитесь профилактикой — это сэкономит ваш бюджет и сделает вашу полость рта здоровее! Профессиональная гигиена 1 раз в 6 месяцев, если есть вредные привычки (например, курение) - каждые 3-4 месяца.

• Полюбите пользоваться зубной нитью, это избавит вас от кариеса между зубами! Прошли все промежутки ниточкой, почистили зубы, легли спать. Самое главное - больше ничего не есть: особенно яблоки, ведь это, не забываем, углеводы.

• Изучите вопрос использования ирригатора в домашних условиях. Очень нужный и важный аппарат.

• Зубы необходимо чистить два раза в день. А после сладкого лучше прополоскать водой.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Зубной щётки недостаточно

Мы попросили стоматолога Софию Комогорцеву прокомментировать несколько популярных мифов о здоровье зубов.

1. Сладкое вредно для зубов

Да, это так. на самом деле вреден не сам сахар, а то, что он остаётся на поверхности зуба и бактерии начинают активно размножаться, тем самым разрушая эмаль зуба.

2. Жевать жвачку полезно для зубов

Жевательную резинку можно использовать после приема пищи, чтобы очистить зубки. Но не забывайте, что вкус у жевательной резинки для того и есть, чтобы оповестить, когда пора ее убрать.

3. Если зубы внешне выглядят здоровыми и не беспокоят, значит, к врачу можно не ходить

К стоматологу нужно ходить один раз в 6 месяцев на профилактическую гигиену. Доктор должен посмотреть все зубы и рассказать, есть ли какие-то проблемы. Если ничего не беспокоит - это не говорит о том, что все в порядке.

4. Чтобы ухаживать за полостью рта, здоровому человеку достаточно одной зубной щетки

В современном мире, где каждый день придумывают новые гаджеты, обходиться только зубной щеткой как-то не солидно. Как минимум нужно использовать зубную щетку, зубную пасту, зубную нить, ирригатор и ополаскиватель для полости рта.

5. Электрическая зубная щетка чистит лучше обычной

Плюс электрической зубной щётки, что есть дополнительные функции в виде ультразвука разной мощности. Но если вы плохо чистите зубы обычной щеткой, электрическая вам не поможет. Важно то, как вы чистите, а не чем.

6. Чем жестче щетка, тем лучше она чистит зубы

Для зубов безопасна зубная щетка с щетинками средней жесткости.

7. Отбеливающие пасты действительно отбеливают зубы

Да, они и правда отбеливают, но незначительно. На полтона максимум.

8. Профессиональное отбеливание вредно для зубов

Нет, современные отбеливающие системы достаточно бережно относятся к зубам, тем более назначается реминерализирующая терапия.

9. Молочные зубы лечить не нужно

Это большая ошибка, когда родители не лечат молочные зубы! Каждый молочный зубик держит место для постоянного. При ранней потере молочного будут проблемы с прикусом. И не забываем, если у молочного зуба есть воспаление, то может повредиться зачаток постоянного зуба.

10. Зубы мудрости абсолютно бесполезны

Зависит от ситуации. Если они прорезались на свое место и в контакте с соседями - пусть живут.