«Христианство разрешает?»: амурский священник ответил на вопросы о праздновании Масленицы

Масленичные гулянья - яркие и задорные - так и манят! Но можно ли в них участвовать православным? Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии Масленицы «Комсомольская правда - Благовещенск» взяла небольшое интервью у священника и председателя комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослава Шевченко, чтобы узнать отношение церкви к этому языческому празднику.

- Некоторые люди ошибочно считают, что Масленица - христианский праздник. Можете ли вы развеять этот миф?

- На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Можно с уверенностью говорить только о том, что Масленица появилась в результате христианизации Руси. Но в церковном календаре нет такого праздника. Есть подготовительный период перед Великим постом, именуемый Сырной седмицей, или - Мясопуст, дословно - «без мяса». Народ готовится к строжайшему посту. Мясные блюда в эту неделю уже исключаются из рациона, а сыр, масло, молоко, яйца, рыба - еще присутствуют на столе у православных христиан.

- А вы как относитесь к празднованию Масленицы? Против или нет? Есть ли единое мнение церкви по этому вопросу?

- Дело в том, что успех христианской миссии на русской земле был обусловлен тем, что православная церковь не начала с того, что стала ломать старые языческие устои. Православие стало наполнять старые формы новым евангельским содержанием.

Русская православная церковь относится к Масленичной неделе как к напоминанию о том, что людям предстоит период духовного сосредоточения. А пока можно погулять, повеселиться, потому что Великий пост своим уставом ограничивает все развлекательные моменты. Но сжигание чучела православие считает лишним - как не соответствующее духу христианства.

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Какие блины приготовить в Масленицу?

Блины от священника

В семье священника и председателя комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослава Шевченко всю Масленичную неделю пекутся блины.

- В этом непростом 2023-м мы решили немного поэкспериментировать с главным ингредиентом блинов - мукой. Поскольку на мир надвигается экономический кризис, обычная белая пшеничная мука в будущем может стать дефицитом, поэтому попробуем использовать ее альтернативы. Выбор пал на кукурузную муку.

Ингредиенты:

Куриные яйца - 2 штуки

Молоко - 1 стакан

Сахар - 2 столовых ложки

Соль по вкусу

Кукурузная мука - 85 грамм

Растительное масло - 1,5 столовые ложки

Способ приготовления:

Яйца нужно разбить в глубокую емкость, добавить сахар и соль. Взбить в пышную пену, влить молоко, всыпать кукурузную муку и опять взбить.

Получившуюся массу оставить на 40-50 минут, чтобы мука набухла.

Влить растительное масло, осторожно перемешать тесто до жидковатой однородной массы и выпекать на сковороде.

ПП-блинчики

Следите за фигурой? Тогда эти простые, а главное малокалорийные и вкусные блины для вас!

Ингредиенты:

3 столовых ложки овсяных хлопьев (долгой варки);

1 куриное яйцо;

2–3 столовых ложки молока;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Нужно перемолоть овсяные хлопья, добавить яйцо, молоко и щепотку соли. Тщательно перемешать.

Внимание, важный секрет: выпекать блин нужно на сковороде с антипригарным покрытием без добавления масла!

Блинные роллы

Любите суши? Тогда почему бы на Масленицу не побаловать себя и близких сладкими блинными роллами?

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл.

Сахар – 1 ст. л.

Какао – 1 ч. л.

Бананы – 2-5 шт.

Шоколад – 100 гр. (или шоколадная паста)

Мука.

Щепотка соли.

Способ приготовления:

Для начала замешиваем тесто, соединив кефир, сахар, соль, какао и муку. Тесто по консистенции должно получиться, как негустая сметана. Выпекаем тонкие блины.

Затем растапливаем шоколад на водяной бане. Жидким шоколадом поливаем каждый блин.

Чистим бананы и кладем их на блины (если фрукты слишком длинные, режем их по размеру блинов).

Сворачиваем ролл. Даем шоколаду «схватиться» и разрезаем ролл на кусочки по 2-3 см. Подаем на стол.