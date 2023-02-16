«Духом сильны!»: почти 150 человек облились холодной водой на площади ОКЦ в Благовещенске

Морозы амурчан не испугали. Фото: ОКЦ

В Благовещенске на площади Общественно-культурного центра прошла акция «Сильные духом», посвящённая участникам СВО и памяти погибшего на территории боевых действий амурчанина Владимира Дзинтера. Участники акции обливались холодной водой прямо на улице - на это решились 145 человек. Подробности рассказали в ОКЦ.

По информации центра, в мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта Амурской области Дмитрий Кутека, депутаты областного Заксобрания Надежда Багрова и Анатолий Фесенко, председатель региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Валерий Вощевоз, руководитель Федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин, а также семья Владимира Дзинтера.

Обливались прямо на улице. Фото: ОКЦ

Больше всего в рядах обливающихся было представителей ДВОКУ и МЧС России. Помимо них акцию поддержали представители «Аквайс-спорта», активные горожане и спортсмены, занимающиеся закаливанием.

ОКЦ представляла не только гендиректор Надежда Багрова, но и Леонид Горопашный.