Титулованные спортсмены поучаствуют в международных соревнованиях в Приамурье

Так, приедет участник команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов . Фото: «Камаз-мастер»

Специальными гостями международных российско-китайских соревнований на льду Амура станут призер гонок «Дакар» и «Шелковый путь», участник команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов и известный российский хоккеист, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов Игорь Щадилов.

Команда «КамАЗ-мастер» проведет заезд на пограничной реке. Также их автомобиль представят на выставке отечественного автопрома на набережной Амура. Игорь Щадилов 26 февраля проведет два мастер-класса для тренеров и хоккеистов Амурской области, поучаствует в официальной части фестиваля.

Сейчас на пограничной реке Амур монтируют спортивный городок и автомобильную трассу.

«Уже смонтирована хоккейная коробка, идет монтаж трибун для болельщиков и трассы для гонок. 22 февраля будет приемка спортгородка. По всем вопросам находимся в диалоге с китайскими коллегами», - сообщил министр по физической культуре и спорту области Дмитрий Кутека.

Напомним, 25 февраля на льду Амура состоятся хоккейные матчи. Автомобильные гонки пройдут 26 февраля. В них примет участие по 20 экипажей с каждой стороны. Они будут в формате параллельного слалома.

На набережной в районе улицы Мухина, 1 планируют установить большой экран, на котором будет идти прямая трансляция. Кроме того, на региональном телевидении организуют прямой эфир. Так соревнования увидят больше зрителей.