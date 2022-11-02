Гололёд парализовал трассу Благовещенск - Свободный, автобусы отменены

Несколько автомобилей съехали с трассы. Или правильнее сказать - скатились? Фото: соцсети

На трассе Благовещенск - Свободный образовался гололёд. Из-за этого поздним вечером 1 ноября на дороге началась огромная пробка, несколько автомобилей съехали с трассы.

Причиной гололёда стал дождь, который прошёл в Свободненском районе 1 ноября. Когда температура воздуха понизилась, вода замёрзла, превратив дорогу в каток. Ситуацию лишь усугубил продолжавшийся вечером снегопад.

- Дорожные службы ведут работу по устранению гололеда, распределяя противогололедный материал, - сообщили в министерстве транспорта Амурской области. - Просим водителей отказаться от поездок по данному направлению до улучшения погодных условий и стабилизации дорожной ситуации.

Также в ведомстве рассказали, что автобусное сообщение по направлению Благовещенск - Свободный было приостановлено. Утром 2 ноября на маршруты не вышли автобусы по рейсам 533, 545, 542 - Свободный, Шимановск и Циолковский.

Как рассказали в Госавтоинскпекции Амурской области, из-за непогоды на территории региона увеличилось число аварий. За прошедшие сутки случилось 46 ДТП, 8 человек получили травмы.

А ведь циклон продолжается. По информации Амурского гидрометцентра, 2 ноября амурчан ожидает ветреная, холодная погода. Местами по области пройдут осадки - мокрый и обычный снег в небольшом или умеренном количестве. В Благовещенске существенные осадки не ожидаются.