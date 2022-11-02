«Ночь искусств» пройдет на выходных в Благовещенске

Интерактивная программа объединит три знаковых события: Год культурного наследия народов России, День народного единства и 100-летие образования СССР Фото: Амурский областной краеведческий музей

Эта неделя точно порадует амурчан короткими буднями и длинными выходными. Все благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. В честь праздника культурные учреждения города подготовили интересные мероприятия.

На ночь в музей

Так, в пятницу, 4 ноября, в Благовещенске состоится ежегодное мероприятие «Ночь искусств» (0+). В этот раз оно пройдет в Амурском областном краеведческом музее. Начало - в 18.00.

Интерактивная программа объединит три знаковых события: Год культурного наследия народов России, День народного единства и 100-летие образования СССР. Благодаря этому гости смогут познакомиться с праздничными обрядами и традициями народов, живущих в Амурской области, их национальными костюмами, народными музыкальными инструментами, художественным творчеством. Также в это время будет возможность принять участие в мастер-классах по живописи и декоративно-прикладному искусству.

Продлится «Ночь искусств» до 22.00. Причем не только в главном здании музея, но и в его филиалах. Посетить все учреждения можно по одному билету. Его нужно купить заранее в кассе областного музея, на его официальном сайте или по Пушкинской карте.

Концерты и спектакли

Во время «Ночи искусств» горожане смогут посетить много мероприятий. Вот некоторые из них:

• Концерт группы Round 7 (12+). Выставочный зал, ул. 50 лет Октября, 2/2; 20.00 - 21.00.

• «Бедолаги» (0+) - музыкальный спектакль. Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова», ул. Краснофлотская, 131/1; 18.00.

• «Художница-осень еще не зима!» (6+) - концертная программа баянистов и аккордеонистов, учащихся отделения народных инструментов Центральной детской школы искусств г. Благовещенска, преп. Ирина Калита.

• Квест «Золотая нить» (6+). Игровой маршрут, каждый из пунктов которого таит в себе загадку или препятствие. «Золотая нить» приведет в мир древнего человека, познакомит с уникальным явлением коренных народов Севера - шаманизмом, расскажет о традициях и культуре амурских первопоселенцев. Мероприятие начнется в 18.15 в областном музее.

• Концерт «Мы вместе» (0+) - исполнение казачьих песен и песен народов, проживающих на территории Приамурья, национальные танцы, звучание народных инструментов. Начало в 18.20 в зале № 10 областного музея.

Цена взрослого билета на «Ночь искусств» 400 рублей. Студентам , пенсионерам и детям 5-16 лет нужно заплатить 300 рублей. Кроме того, можно присоединиться к автобусному маршруту с посещением трех музеев (12+). Поездка займет два часа, с 18.30 до 20.30 и будет стоить 550 рублей для взрослых и 450 - для детей от 5 до 16 лет, студентов и пенсионеров.

Задать вопросы можно по телефонам: 8 (4262) 77-53-83, 8 (4162) 77-34-14. А подробную афишу с еще большим числом мероприятий смотрите на сайте Амурского областного музея

В единстве - сила

Также 4 ноября в Амурском областном музее отметят День народного единства. На праздник запланирована целая программа:

10.00, 11.00, 12.00 - историческая викторина «В единстве наша сила» (12+).

10.00 - 14.00 - просмотр документального фильма ко Дню народного единства «Если не ты, то кто?» (6+).

10.00 - 14.00 - работа интерактивной зоны «Из истории гербов Амурской области» (6+).

10.00 - 14.00 - интерактивная зона для детей «Напиши письмо-приветствие героям» (6+).

13.00 - тематическая экскурсия «Казачество на государевой службе» (12+).

Цена взрослого билета - 200 рублей, детского - 100 рублей. Студентам и пенсионерам нужно заплатить 150 рублей. Справки и билеты по телефонам: 8 (4262) 77-53-83, 8 (4162) 77-34-14.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Телефоны - на беззвучный

Но если вы не хотите в музей, не беда. Театры Благовещенска продолжают репетировать свои самые интересные спектакли. В эти выходные они порадуют и самых больших, и самых маленьких.

Нестареющая классика

Амурский областной театр драмы в эти выходные покажет три спектакля. Некоторые поставлены по мотивам классических произведений, а какие-то уже полюбились амурчанам.

Комедия в двух действиях «Слуга двух господ» (16+). История о разлученных влюбленных, которым мешают пожениться упрямые родители. В центре событий оказывается плутоватый и находчивый слуга. Начало - 4 ноября, в пятницу, в 18.30.

Картины мещанской жизни «Женить бы Бальзаминова» (12+). Спектакль поставлен по трем пьесам драматурга Александра Островского. Избалованный и капризный маменькин сынок, Мишенька Бальзаминов совершенно не приспособлен к жизни. Для полного счастья ему не хватает только одного - жениться на богатой невесте. Но до того как мечта осуществится, Михаила ждет множество недоразумений и забавных ситуаций... Постановка состоится в субботу, 5 ноября, в 18.00.

Театры Благовещенска продолжают репетировать свои самые интересные спектакли Фото: Амурский областной театр драмы

Сага о любви «Ромео и Джульетта» (12+). Спектакль о Ромео и Джульетте в постановке главного режиссера театра Романа Зареева - история о настоящей и вечной любви, преданной дружбе, протесте против мира взрослых, досрочном взрослении, неистовой вражде и неизбежном примирении. И, конечно же, о выборе, который делают любящие сердца. Спектакль пройдет в воскресенье, 6 ноября. Начало - в 18.00.

Прямиком в сказку

Не отстает и Амурской областной театр кукол. Вот чем порадуют актеры детей:

«Аистенок и Пугало» (6+). Теплый и лирический спектакль по одноименной сказке словацких драматургов Ганки Крчуловой и Либуше Лопейской. Это история о том, как забытое в поле Пугало спасает от смерти раненого Аистенка, который не может улететь в теплые края вместе со своей стаей. Что помогает им преодолеть все невзгоды и опасности? Дружба и забота друг о друге!

Спектакль состоится в субботу, 5 ноября, в 11.00.

«Небывальщина, или Забавные потешки» (0+). По мотивам русских народных сказок, пословиц, поговорок и потешек, а также по сказкам Константина Ушинского и Льва Толстого. Главные герои - молодые кумовья - нянчат племянников и показывают им сказки, персонажами которых становятся подручные предметы: платки, рушники, одежда и кухонная утварь. В постановке участвуют различные куклы - теневые, предметные, перчаточные. Декорации выполнены в фольклорном жанре: на сцене фрагмент русской избы с печкой, ухватом, кочергой, глиняной посудой. А разворачивается сюжет под звуки народной музыки и композиций, которые написал амурский композитор Анатолий Кочерга.

Начало - в воскресенье, 6 ноября, в 11.00.