Социальная карта жителя появится в Амурской области

Новая система подарит амурчанам скидки на различные услуги - например, на проезд на автобусе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца года в Приамурье должна появиться социальная карта местного жителя. «Комсомолка» разобралась, что это такое и для чего нужно амурчанам.

Скидки в магазинах

Создать социальную карту до конца 2022 года поручил губернатор Амурской области Василий Орлов. Проект планируется запустить на основе многофункциональной именной пластиковой карты «Мир».

- Предполагается, что на первом этапе карта будет интегрирована с системой лояльности Национальной системы платежных карт (НСПК - оператор платежной системы «Мир») и давать право на получение скидок при оплате товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях Амурской области, выступающих партнерами проекта, - рассказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

А в следующем году на основе карты планируется запустить транспортное и идентификационное приложения. На первом этапе будут выпускать брендированные карты. Потом, с учетом дефицита чипов, к социальным будут подключать ранее выпущенные карты «Мир».

Сейчас уже подписано соглашение с НСПК, специалисты внедряют форму регистрации в проекте «Социальная карта Амурской области» с порталом «Открытый регион Амурская область». Именно она будет предоставлять сведения, которые нужны для участия в программе лояльности.

Зачем оно надо?

Об основных принципах социальной карты Приамурья рассказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов:

1. Бесплатные выпуск и обслуживание карты на весь период действия.

2. Возможность подать заявление на выпуск карты через мобильное приложение, на портале проекта и в МФЦ, заявление автоматически будет перенаправляться в системы банков-партнеров.

3. На первом этапе выпускать соцкарты будут для определенных категорий граждан, а впоследствии - для всех жителей области.

4. Поэтапное расширение функционала нефинансовых сервисов от банков - партнеров проекта.

Как будет действовать программа, сможем рассказать уже в начале следующего года. Хорошо будет, если карта станет действительно полезной не только для определенных категорий населения, а для всех жителей Приамурья - как нам, кстати, и обещают. А еще лучше окажется, если бонусов по ней станет больше - примерно, как у других подобных карт в других регионах (см. «А как у них?»).

Василина ВАСИЛЬЕВА

А КАК У НИХ?

Социальные карты по всей России

К слову, социальные карты жителя области есть уже по всей России. Оформить такие можно на сайте одного из банков. Там же расписаны все условия для каждого региона.

Так, соцкарта Мордовии дает бесплатное обслуживание, 2% кешбэка (возврат денег за покупки в виде бонусов или реальных рублей. - Ред.) в супермаркетах, такси, общественном транспорте и ресторанах и 50% кешбэка у партнеров банка. Такие же условия у карт для жителей Приморского края, Нижегородской, Вологодской, Оренбургской, Самарской областей, Урала и Сахалина.

Карта петербуржца также бесплатна в обслуживании, дает 2% кешбэка при оплате в ресторанах, такси, общественном транспорте и супермаркетах. А новым клиентам дарят 1000 рублей. В Омске совпадают только первые два условия. Третье - это скидка девять рублей на оплату проезда.

Кроме того, карты жителей есть в Москве, Севастополе, Башкортостане, Тверской, Орловской областях, в Крыму, Челябинске, Якутии, на Чукотке и Ямале.