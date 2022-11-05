Не выходя из дома: начал работу новый сайт типографии «Дважды два»

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Всем периодически требуется полиграфическая продукция: визитки, красивые ежедневники и блокноты, календари и прочие мелочи, полезные в быту и работе. К тому же, приближается Новый год, а это – время подарков. И всегда так хочется порадовать близких чем-то особенным - таким, чего не будет больше нигде и ни у кого!

Со всем этим поможет типография «Дважды два». Всю полиграфическую продукцию печатают на новейшем высокотехнологичном и производительном оборудовании. В типографии «Дважды два» гарантируют отличное качество изображения, стабильность цвета и своевременное выполнение заказа.

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Более того, «Дважды два» идет в ногу со временем - это онлайн-типография, которая дает клиенту возможность самостоятельно создать, разместить и оплатить заказ, не выходя из дома. Такие возможности есть у нового сайта типографии, где можно ознакомиться со всеми услугами.

Наверняка многие уже задумывались, что подарить друзьям. В топе популярных подарков все еще остаются вещи с индивидуальным дизайном. Печать на ткани дает огромное поле для фантазии! Принты на футболках или свитшотах могут быть совершенно любыми: любимые герои и вселенные, фотография кота, смешная картинка или философская цитата – все, что понравится вашему товарищу, изготовит типография «Дважды два».

Специалисты типографии с радостью помогут разработать индивидуальный дизайн футболок или доработать ваш макет, чтобы он был идеальным. А заказать услугу можно на сайте, там же - выбрать критерии будущего изделия.

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Крутым подарком для делового человека остается блокнот со своим дизайном. Где заказать блокноты с дизайном? На сайте типографии «Дважды два».

Типография «Дважды два» оказывает и такую услугу, как печать наклеек. Заказать наклейки тоже можно на новом сайте организации. Специалисты типографии готовы воплотить самые нестандартные и интересные задумки. Самое важное – это пожелания клиента.

Ваша девушка экоактивист? Удивите ее, положив новогодние подарки в пакеты из крафт бумаги. Размеры крафт пакетов могут быть разные: от самых маленьких - для приятных мелочей до огромных - для внушительных подарков.

И, конечно, какой год без календаря? Пора уже задуматься о важном сувенире предстоящего праздника. Предложения магазинов обычно не отличаются оригинальностью, а вы можете сделать календарь, который будет полностью отражать вашу личность и глубокую творческую натуру.

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Благодаря типографии «Дважды два» ваш календарь на 2023 год будет самым лучшим!

Кроме всего вышеперечисленного, типография «Дважды два» может сделать для вас буклеты, листовки, визитки, открытки, папки, удостоверения, магниты и многое другое. А новый сайт типографии упросит заказ любой продукции до нескольких кликов!

И самое главное - на сайте типографии есть онлайн-калькулятор, который сможет сразу рассчитать стоимость товара.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с типографией «Дважды два» по телефону 8-961-954-60-07. Специалисты всегда рады вам помочь!

Сайт типографии «Дважды два»: tdd.2x2.su

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