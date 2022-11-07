Приковал к батарее, чтобы не сбежала: амурчанина за жестокое обращение с дочкой осудили условно

Фото: ГУСЕВА Евгения

В Белогорске осудили нерадивого отца за жестокое обращение с дочерью-подростком. В прокуратуре Амурской области рассказали, что 40-летний мужчина признан виновным по статье 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, если это соединено с жестоким обращением.

С марта по июнь текущего года мужчина несколько раз приковывал 15-летнюю дочку цепью к батарее. Причиной такого поступка было то, что подросток несколько раз сбегала из дома, и долгое время там не появлялась.

В итоге как-то раз девочка смогла оторвать цепь и сбежать. Она рассказала обо всем соседке, та обратилась в полицию.

В суде мужчина признал свою вину и даже раскаялся. За то, что он совершил ему дали лишь условный срок: преступление это небольшой тяжести, а еще у амурчанина есть заболевание, с которым он не может находиться в колонии.

В итоге мужчину приговорили к году условно с испытательным сроком в два года. Девочка сейчас живет в полной семье, которая поставлена на профилактический учет.