Стало известно, кто из амурских зоозащитников выиграл грант в 10 млн рублей

После обновления приют сможет заключать контракты с городом и получать муниципальные деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Определился получатель губернаторского гранта на 10 миллионов рублей. Грант разыгрывали между зоозащитными организациями Амурской области, предполагалось, что деньги победитель потратит на развитие и модернизацию уже существующего приюта для животных.

Во вторник, 8 ноября, в управлении ветеринарии Амурской области назвали победителя - это общественная организация «Горячие сердца» из Благовещенска.

- С зоозащитной организацией подписано соглашение, - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов. - Завершить все работы и привести приют в нормативное состояние она должна до 25 декабря. На средства гранта зоозащитники построят теплые вольеры и недостающие модульные помещения, закупят оборудование. В результате приют должен прийти в соответствие с требованиями законодательства. Содержать в нем смогут до 150 животных одновременно.

«Горячие сердца» - известная в Благовещенске организация. У зоозащитников большой опыт работы с безнадзорными животными, они даже умудряются подыскивать собакам и кошкам новых владельцев.

Сейчас имеющийся у «Горячих сердец» приют не соответствует современным требованиям. Зоозащитникам предстоит оборудовать карантинную комнату для недавно поступивших животных, достроить комфортабельные теплые вольеры и площадки для выгула. После завершения всех работ приют сможет заключать контракты на содержание животных с муниципалитетом. Для благотворительной организации, которая существует на пожертвования амурчан, это хорошая возможность получить гарантированное финансирование. Для города — существенная помощь в решении проблемы безнадзорных животных.