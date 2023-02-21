Расплата за долги «двойников»: что делать, если приставы сняли деньги с вашего счета

Благодаря новому закону расставаться с деньгами из-за тёзок-должников больше не придётся Фото: Иван ВИСЛОВ

Ситуации, связанные с ошибочным взысканием долга в Приамурье не новы. Иногда жители региона внезапно узнают, что должны деньги за электричество, хотя всегда платили в срок. А когда начинают разбираться, то обнаруживают, что должники не они, а их полные тезки.

Бывают и обратные ситуации. Так, на екатеринбурженку повесили долги ее амурской тезки. На счет женщины набежало более 88 тысяч рублей — штрафы за нарушение ПДД и коммунальные долги. Судя по реквизитам, они были начислены в Амурской области девушке, которая является полной тезкой жительницы Екатеринбурга и родилась с ней в один день.

Что делать в такой ситуации? Этот вопрос обсудили на пресс-конференции, посвященной итогам работы Федеральной службы судебных приставов России по Амурской области.

Почему происходят ошибочные взыскания

Раньше для того, чтобы взыскать средства с должника, судебным приставам достаточно было знать его ФИО и дату рождения. В этих данных случались совпадения, и средства списывались с двойников должников.

- В июне 2022 года в силу вступил закон, который решает проблему ошибочных списаний с тезок должников, чьи данные полностью совпадают по ФИО и дате рождения. Но старые исполнительные документы все еще не утратили свою силу. Поэтому такая ситуация имеет место быть, - рассказал главный судебный пристав Амурской области Евгений Киреенков.

Что делать, если вам достался чужой долг

Если с вас всё же списали деньги по ошибке, необходимо обратиться к судебному приставу с заявлением об ошибочном списании. При этом потребуются следующие документы: паспорт, СНИЛС, ИНН.

Пристав проведет проверку. Если ошибка подтвердится, деньги вернутся на счет в течение 1–3 дней. Производство по делу остановят.

КОНКРЕТНО

Как узнать, есть ли у вас задолженности

Уточнить информацию по исполнительному документу можно на Госуслугах, набрав в поисковом запросе «судебные взыскания».

Или на официальном сайте ФССП: fssp.gov.ru - для этого ведите в форме поиска ФИО и дату рождения. Там же можно узнать имя судебного пристава, который ведет ваше дело.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги - 2022

Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области отчиталось о проделанной работе. Вот несколько важных цифр:

1 миллион рублей - самый большой долг в Приамурье

157 граждан, которые находились в федеральном розыске, задержаны приставами, 28 из них – за совершение тяжких преступлений

Более 3000 запрещенных предметов граждане пытались проносить в суд, но приставы их изымали. Из этих запрещённых предметов более 1000 - различные виды оружия.