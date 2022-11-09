Благовещенцев приглашают на спектакли в выходные

Сразу несколько театров готовы представить свои постановки на суд зрителя Фото: АОДНТ

Вторую неделю ноября смело можно называть театральной. Сразу несколько театров готовы представить свои постановки на суд зрителя. Есть среди них и премьеры, и давно полюбившиеся истории. Однозначно одно: ни одна история не оставит вас равнодушными.

Комедии для взрослых

Амурский областной театр драмы предлагает взрослым и подросткам посетить три постановки. Все - смешные, но вместе с тем поучительные.

В пятницу, 11 ноября, в 18.30 можно заглянуть на спектакль «Смешные деньги» (16+). Веселый детектив расскажет историю об английском клерке, который случайно берет чужой чемоданчик - и обнаруживает внутри прорву денег. Вот только хозяин ой как хочет эти наличные вернуть…

В субботу, 12 ноября, в 18.00 - еще один детектив с нотками юмора. Сюжет «Восьми любящих женщин» (16+) закручен сильнее, чем в иных романах Агаты Кристи. Здесь у нас и загадочное убийство под Рождество, и восемь разношерстных подозреваемых, и восемь мотивов для совершения преступления. А убийца ведь только один!

В воскресенье, 13 ноября, в 18.00 театр приглашает вас посмотреть спектакль «Тетки» (12+). Во время него на сцене развернется борьба за владение старинным особняком в элитном районе. Дом достался в наследство двум сестрам-старушкам, в то время как заполучить его очень хотят и их родственники, и ушлые чиновники. И на какие только уловки они не пойдут!

Волшебство для детей

Юному зрителю уже в начале ноября предлагают окунуться в атмосферу грядущего праздника. 13 ноября на сцене Амурского областного театра драмы поставят новогоднюю сказку «Тайна лебединого озера» (6+).

Известную историю адаптируют для юного зрителя, добавив элементы фэнтези. Гостям театра предстоит наблюдать за острыми взаимоотношениями трех королевств со сказочными названиями Грон, Радроган и Плиар. Злодейский король клана Радроган превратит прекрасную принцессу клана Плиар и ее фрейлин в лебедей. Но у них будет шанс спастись благодаря принцу Марио из клана Грон и силе настоящей любви.

Постановка начнется в 12.00. Билеты на этот и другие спектакли можно купить в кассах театра и на официальном сайте amurteatr.ru.

Кукольная премьера

Амурский областной театр кукол зовет ребят на премьеру - спектакль «Огниво» (6+) по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

Постановка расскажет историю солдата, который обретет чудесную возможность - все его желания начнут исполняться. Однако чудо это будет с подвохом:

«Затянет солдата колдовство старой ведьмы все глубже и глубже. И все труднее будет солдату сбросить с себя этот морок. Исполнение всех желаний - очень липкие сети. Ну что ж - на то он и герой, чтобы бороться и побеждать», - анонсируют «Огниво» на официальном сайте театра кукол.

Узнать, как именно солдат победит ведьму-злодейку, зрители смогут 12 и 13 ноября в 11.00. Учитывайте, что спектакль длится 1 час 20 минут.

Билеты можно приобрести в кассе Амурского областного театра кукол и на сайте amurkukly.ru.

Инновационный арт-проект

Наконец, 12 ноября кое-что грандиозное покажут в Амурском областном Доме народного творчества. Речь идет о спектакле «Нашествие» (16+) - это первая в нашем регионе постановка, подготовленная совместно профессиональными актерами и любителями.

Проект объединил участников инклюзивного любительского театра «Крылья» и артистов Амурского областного театра драмы. Автором идеи и организатором выступила руководитель «Крыльев» Ирина Ерофеева, режиссером-постановщиком «Нашествия» - главный режиссер областного театра драмы.

В качестве литературной основы для совместной постановки выбрали пьесу Леонида Леонова, работу над которой он завершил в апреле 1942 года. Действие разворачивается в первые дни Великой Отечественной войны, главные герои - люди, вставшие на защиту Отечества.

Покажут постановку 12 ноября в 12.00 в киноконцертном зале АОДНТ. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждения. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (4162) 777-821.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Готовимся к Новому году

К Новому году амурчане начинают готовиться за два месяца до праздника. Билеты в резиденцию эвенкийского Деда Мороза (6+) на одну из дат уже раскупили, да и на кое-какие спектакли мест осталось совсем немного. «Комсомолка» выяснила, куда еще можно успеть.

Не Снегурочка, а Аяткан

Необычное представление анонсировали в Амурском областном Доме народного творчества. Организаторы подарят возможность встретиться с Амаки Инином и Аяткан - эвенкийскими Дедом Морозом и Снегурочкой.

Программу «Сказки у камина с Аяткан и Амаки Инином» (6+) можно посетить 24, 25 и 27 декабря, а также 5 января. В качестве резиденции эвенкийского Деда Мороза выступит база отдыха «Заимка28» недалеко от Белогорья. Путешественников туда доставит автобус, а правильный курс укажут смекалка и отгадки на новогодние головоломки.

- Вместе с обитателями амурской тайги дети вспомнят, как принято встречать Новый год у разных народов. На свежем воздухе поучаствуют в традиционных зимних забавах, командных играх и конкурсах на меткость, ловкость, скорость и сообразительность, - рассказывают в АОДНТ.

В Амурском областном Доме народного творчества дарят возможность встретиться с Амаки Инином и Аяткан - эвенкийскими Дедом Морозом и Снегурочкой Фото: АОДНТ

И уточняют: большая часть праздника пройдет в тепле, в уютном каминном зале. Амаки Инин и Аяткан вместе с детьми и родителями примут участие в ролевых играх по эвенкийским легендам. Кроме того, запланированы новогодняя мастерская, мини-дискотека и несколько приятных сюрпризов.

Всего праздник займет два часа. Цена детского билета составит 2300 рублей, взрослый сопровождающий - бесплатно. Билеты можно приобрести онлайн на сайте quicktickets.ru. Все интересующие вопросы задавайте по телефонам: 8 (4162) 777-801, 777-819.

Праздник с богатырями

Также под Новый год пройдут утренники в театрах Благовещенска.

Амурский областной театр драмы анонсировал постановку «Как три богатыря Новый год спасали» (0+). Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алеше Поповичу предстоит поймать и наказать Кощея Бессмертного, задумавшего совершить кражу у Деда Мороза. А постановку об этом амурские ребята смогут посмотреть в любой день с 24 по 30 декабря.

Амурский областной театр кукол представит свежую программу «Белый кот и Новый год» (0+). Зрителям во время нее предстоит помогать Снегурочке: бедняжка приготовила в подарок дедушке волшебную хлопушку, а та возьми и окажись на вершине громадной ели! Как ее достать и при чем тут Белый кот, детям расскажут в конце декабря и на январских каникулах. Но билеты разбирают уже сейчас!

Также в конце декабря театр кукол распахнет двери для самых маленьких зрителей. Проект «Топотушки в валенках» (0+) включает в себя 10-минутный спектакль, хоровод, фотосессию с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое. По желанию родителей Дед Мороз даже может вручить их подарок малышу.

Наконец, праздничные программы готовит Общественно-культурный центр Благовещенска. Народная театральная студия «Дебют» в декабре представит музыкальный спектакль «Потерянная туфелька» (6+) и волшебную зимнюю сказку «Не шути с Морозко!» (6+), а образцовая цирковая студия «Фаворит» покажет новогоднее цирковое представление «Гриньчи» (6+). Цена билетов на все выступления одинаковая - 500 рублей. Купить их можно в кассе ОКЦ и на сайте quicktickets.ru.