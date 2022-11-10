«В никуда?»: амурчанка платит за коммуналку без лицевого счета

Иногда разобраться в коммунальных платежах оказывается не так-то просто Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась Ирина Семенова из Белогорска. Женщина рассказала, что местный водоканал не создал на нее лицевого счета для оплаты коммуналки.

Деньги ушли впустую?

Ирина Семенова платит через банк, но счета не видит. А когда она позвонила в водоканал, ей ответили: ваши данные в РКС. Но почему кто-то без ее согласия передает личные данные посторонним? И где в итоге лицевой счет? Да и как проверить, что деньги не уходят впустую?

Ирина Семенова обратилась в прокуратуру, но, по ее словам, ей там ничего толком не объяснили. Мы тоже решили разобраться - и тоже обратились в региональный надзорный орган.

Там рассказали, что обращение в интересах Ирины Семеновой поступило от уполномоченного по правам человека. Прокуратура провела проверку и 5 октября направила женщине ответ.

- Мы установили, что Белогорским РКЦ на жилое помещение, которое принадлежит амурчанке, на ее имя открыт лицевой счет. В нем отражены начисления за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за холодное водоснабжение и водоотведение. Водоканал Белогорска самостоятельно не взимает плату с населения за ЖКУ, открытие финансового лицевого счета на имя потребителя в данном случае не требуется. И касается это всех потребителей, а не только Ирины Семеновой, - пояснили в прокуратуре Амурской области.

Там же уточнили, что меры реагирования не принимались, потому что оснований для этого нет.

- Здесь все достаточно прозрачно. Лицевой счет выставляет та организация, которая производит начисления, а не ресурсоснабжающая.

Обязанности - разделить

Пенсионерка же рассказывает: некоторые дома могут платить напрямую в «Водоканал», а ее дом - нет! Жильцам нужно отдавать деньги в РКЦ.

- А я не хочу платить в РКЦ, боюсь, что мои деньги уйдут в чужой карман. Несколько лет назад была история: сотрудники украли деньги людей, - переживает Ирина Семеновна.

Для разъяснения ситуации мы обратились в мэрию Белогорска. Там рассказали, что между РКЦ и «Водоканалом» заключен договор на комплексное обслуживание поставщика коммунальных услуг.

- Согласно договору расчетно-кассовый центр выполняет расчет и сбор платежей, открывает и ведет лицевые счета собственников и нанимателей жилых помещений в домах, указанных в приложении к документу и находящихся на прямых договорах, - пояснили в пресс-службе администрации Белогорска.

Плачу, как хочу

Дом, в котором живет Ирина Семеновна, как раз и входит в этот перечень, то есть и платить женщине нужно в РКЦ. Но ей удобнее перечислять деньги в «Водоканал»:

- Гражданка по собственному волеизъявлению оплачивала холодное водоснабжение и водоотведение через ООО «Водоканал города Белогорск», посредством услуг онлайн-банка с декабря 2018 г. по февраль 2022 г. В свою очередь, «Водоканал» представлял данные по оплате платежному агенту (РКЦ) для последующего отражения на лицевом счете.

Там же отметили, что пенсионерка может платить за услуги и в «Водоканал», и в РКЦ. В любом случае перечисления через онлайн-банк поступают на ее лицевой счет.

- На 1 марта 2022 года по лицевому счету сформировался долг в размере 4538 руб. В марте она уплатила через онлайн-банк 5000 рублей, о чем «Водоканал» уведомил РКЦ. С этого времени женщина не оплачивала счета. По данным на 1 сентября у нее образовался новый долг - 3975,83 рубля - то есть пять месяцев не было оплаты.

Также в мэрии отметили, что все платежи Ирины Семеновны проходят одинаковую процедуру: их получает «Водоканал», а потом передает данные в РКЦ. Деньги никуда не теряются, а поступают на лицевой счет.

К слову, женщина может платить в «Водоканал» официально. Для этого нужно заключить договор между ее домом и организацией. Юрист Лидия Попова рассказала, как это сделать:

- Необходимо организовать общее собрание собственников, и если половина жильцов проголосует «за», тогда этот вопрос утверждается на собрании и можно платить напрямую.

Куда следует платить?

В прокуратуре Амурской области подчеркнули, что водоканал - это ресурсоснабжающая организация, а БРКЦ производит начисления и взимает с населения плату за коммунальные услуги. Соответственно, и лицевой счет создает эта организация, как и было сделано в случае с нашей читательницей.

- Она самостоятельно платила за водоснабжение через банк в водоканал Белогорска. Водоканал направил в БРКЦ все данные по поступившим платежам.

Кроме того, прокуратура тоже выяснила, что у женщины образовался долг за пять месяцев. Специалисты прокуратуры порекомендовали амурчанке его оплатить или оспорить.

Если с долгом амурчанка не согласна, ей нужно обратиться в БРКЦ для проведения сверки. Туда нужно представить все необходимые документы - сведения об оплатах. Если женщина платила через приложение банка, то квитанции сохранились там, если ходила в офис, то документы должны остаться у нее на руках.

Так что амурчанке остается либо продолжать платить в РКЦ, либо инициировать собрание собственников и заключать договор с «Водоканалом». Кроме того, ей предстоит решить вопрос с долгом за коммунальные услуги.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

А если своруют?

Наверное, многие из наших читателей хоть раз да переживали, что при оплате коммуналки их деньги уйдут в карман нерадивых сотрудников. Наша героиня - не исключение. Но юрист Лидия Попова успокаивает: бояться не стоит.

- Если компания ворует, она в любом случае найдет лазейки. Деньги могут уйти не по назначению, и неважно, как производится оплата. Главное, чтобы у вас был документ, подтверждающий - вы оплату внесли. Если даже сотрудники не будут направлять деньги, куда положено, на вас это не повлияет, - заверяет она.

Специалист также отметила, что правила внесения оплаты и ее формы указаны в договоре с организацией, которая предоставляет услуги. Если возникли какие-то сомнения, информацию можно уточнить в этом документе.