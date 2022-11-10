Специалисты прокуратуры выяснили, какие перекрестки самые опасные в Благовещенске

Фото: архив КП

Три самых опасных перекрестка Благовещенска назвали в прокуратуре. Их выбрали по простому критерию: здесь чаще всего происходят аварии.

Так, самыми опасными участками стали пересечения улиц Октябрьская – Калинина, Калинина – Красноармейская, Калинина – кольцевая развязка. Именно здесь чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия. Примечательно, что большинство происходят по вине водителей, которые возводят в культ понятия «подрезать» и «погонять».

Статистика аварийности в этом году пугает специалистов. Число пострадавших и погибших на амурских дорогах резко выросло, особенно среди детей. За прошедшие неполные 11 месяцев в Амурской области случилось более 700 ДТП, унесшие жизни свыше ста амурчан. Травмы различной степени тяжести получили почти тысяча человек.

Только в Благовещенске каждый день фиксируют в среднем три автоаварии. За год в городе произошло 278 ДТП, погибли девять человек, пострадали – 350.