Подготовка к ребенку: как в Приамурье работают сертификаты для молодоженов?

Сертификат выдается лишь в двух городах Приамурья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рождение малыша - важное событие для каждой семьи, которое, к слову, требует огромной подготовки. Одним из этапов является проверка здоровья супругов. Кто-то занимается этим самостоятельно еще до вступления в брак, а кто-то после. Как раз у последних есть возможность сделать это абсолютно бесплатно.

В Амурской области с 2017 года молодоженам выдают специальный документ, по которому пара может пройти обследование за счет медицинского фонда страхования.

Как работает?

Цель ясна - сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, повышение рождаемости в регионе. Амурская область стала одной из первых в России, где появилась такая программа по поддержке молодых семей. Сертификат новоиспеченные супруги получают в загсе Благовещенска при регистрации брака. Он дает право в течение шести месяцев пройти бесплатное обследование состояния репродуктивной системы организма.

Как поясняла психолог Мария Растрепкина, перед проведением медицинского обследования пара приходит на первичную консультацию у психолога.

- Для принятия семейной парой решения начать подготовку к беременности или выбора грамотной программы контрацепции мы направляем их на консультацию к врачам - акушеру-гинекологу и андрологу женской консультации областного перинатального центра АОКБ.

А уже после скринингового обследования для семейной пары разрабатывается алгоритм подготовки к беременности или программа контрацепции.

Сертификат выдается лишь в двух городах Приамурья. Начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова рассказала, что за пять лет действия этой программы было выдано 7307 сертификатов в Благовещенске и 631 в Свободном.

- Проект актуален и очень помогает амурским молодоженам. Мы живем в непростое, стрессовое время. Во многом именно из-за этого у большинства молодых людей сегодня проблемы со здоровьем. На мой взгляд, нужно помогать им. Когда человек попадает под медицинское обслуживание, наступает спокойствие, и работа в этом направлении становится более продуктивной.

По словам начальника управления ЗАГС, в дальнейшем программа будет только расширяться. В планах - охватить весь регион. Однако пока в год из всех заключивших брак только 30% пользуются сертификатом.

Почему не используют?

Чаще всего причиной может стать беременность невесты или наличие детей у пары, которая решила пожениться. В большинстве случаев таким амурчанам сертификат уже попросту не нужен.

Однако журналист «Комсомолки» решил подробнее расспросить благовещенских молодоженов, в чем же дело. Идея ведь на самом деле неплохая!

Жители Благовещенска Анастасия и Андрей расписывались летом 2021 года. Почти сразу уехали в отпуск, а когда вернулись, про сертификат не вспомнили. Кроме того, супруги не совсем поняли, как он действует.

- У нас была роспись, в конце которой сотрудник загса выдала этот сертификат. Причем со словами: «Это мужу как главе семьи». Муж глянул, подумал, что сертификат на поход в поликлинику муниципальную, и убрал на полку. Мы даже и не знали, что там полгода действия. Никто не объяснял же его важность. Ну и плюс, мы при обследованиях все же платными клиниками пользуемся, не нравится нам бесплатная медицина, - рассказала Анастасия.

Еще одним примером поделились горожане Кирилл и Татьяна. Им объяснили, что сертификат предназначен для обследования здоровья перед планированием ребенка.

- Мне идея понравилась, но не хотелось проходить лечение в поликлинике, неудобно. Скорее всего, будет сложно подстроить свой график под работу врачей. А мужу не понравилось, что предварительно нужно сходить к психологу. В итоге мы не успели им воспользоваться, только кажется, что полгода - это много. Но на деле могут просто не дойти руки, - поделилась Татьяна.

Выбор за каждым

Нельзя сказать, что все, кто регистрирует брак, автоматически заявляют о желании стать родителями. Особенно в первые полгода пара может просто хотеть насладиться обществом друг друга, новым статусом. Оттого и сертификат со своим временным ограничением и конкретной целью оказывается не нужен. Получается, что программа по повышению рождаемости есть, но направлена она отчасти не на тех, кто в ней действительно нуждается.

Однако не стоит преуменьшать значимость сертификата для амурчан, планирующих ребенка. Диагностика и лечение в репродуктивной сфере очень дорогие, и здорово, что у людей есть возможность пройти их бесплатно. Да и, как отметила Наталья Томилова, маловероятно, что медицинские специалисты по истечении полугода «бросят» молодоженов, начавших, но не закончивших лечение. Пару доведут до конца.