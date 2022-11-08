Амурчанин получил медаль Жукова за участие в спецоперации

Фото: Юрий Ковалев

Амурский военный получил медаль за участие в специальной военной операции. Высокую награду вручали в Райчихинске.

О награждении амурчанина, отличившегося в ходе СВО, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель главы Райчихинска Юрий Ковалёв.

- Сегодня вручена высокая государственная награда - медаль Жукова - участнику СВО по защите жителей Донбасса Руслану Писаренко. Самоотверженные, мужественные ребята продолжают отстаивать свободу и независимость родной страны. Горжусь таким героем, который стал примером для молодёжи. Рад был лично пожать руку герою! - сообщил Юрий Ковалев.