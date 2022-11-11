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Происшествия11 ноября 2022 4:49

Амурчанин погиб из-за выехавшего на «встречку» водителя, который скрылся с места ДТП

Смертельная авария произошла на федеральной трассе в Амурской области
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: ГИБДД Амурской области

Фото: ГИБДД Амурской области

Еще одно ДТП унесло жизнь человека в Амурской области. Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства аварии, произошедшей сегодня, 11 ноября, в Завитинском районе.

По предварительной информации в 10.05 на 1581 км трассы «Амур» водитель, выехав на встречную полосу движения, создал помеху для движения автомобилю Honda Civic. Из-за этого Honda наехал на леерное ограждение и столкнулся с автомобилем Volvo. В результате аварии водитель Honda Civic 1988 года рождения от полученных травм погиб.

Личность виновника и марка его автомобиля не установлены. Он скоылся с места ДТП. Сейчас там работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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