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Общество24 февраля 2023 1:00

Династия героев: амурского медика наградили медалью «За отвагу»

Медик Александр Агарков из Приамурья получил медаль «За отвагу», он спас двух раненных под артобстрелом
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Дед Александра Агаркова тоже был награждён за проявленную отвагу. Фото: АгМА

Дед Александра Агаркова тоже был награждён за проявленную отвагу. Фото: АгМА

Преподавателю Амурской государственной медицинской академии, врачу-психиатру Александру Агаркову вручили медаль «За отвагу». Полгода он провел в служебной командировке в составе спецподразделения, участвующего в специальной военной операции на Донбассе. Не как врач - как боец и защитник.

Как рассказал Александр, медаль он получил за спасение раненых бойцов - вывозить в госпиталь их пришлось во время артобстрела, с риском для собственной жизни. Случилось это еще 1 сентября:

- У сына день рождения был как раз. Думаю, сейчас закончим дежурство, доберусь до связи и позвоню ему, поздравлю. И тут началось…

Боевая группа Александра, которая в тот момент охраняла позиции ракетчиков, оказалась под минометным обстрелом.

- Слышим по связи, что у нас уже двое раненых, они в блиндаже, с ними только молодой парень-контрактник - санинструктор. Говорят, ранения серьезные, крови много потеряли… их бы в санчасть. Мы с мои товарищем, старшим группы боевого охранения, не сговариваясь, принимаем решение, что сделаем это. А вокруг обстрел такой, что только пригибаться успевай.

Побежали искать нужный блиндаж.

- Нашли, санинструктор, конечно, сделал что мог, но парень молодой, в панике.… Смотрю: у одного ранение в грудь, у другого нога вся в крови, осколочное ранение, крови много потеряли. Я стал перевязку делать по новой, жгуты накладывать, а мой напарник кинулся искать машину и водителя. Через десять минут мы и еще двое бойцов уже грузили раненых в грузовик, в бронированную капсулу.

При этом как врач Александр Агарков понимал: одно дело пулевое ранение и совсем другое - осколочное.

- Осколок при любой тряске идет глубже, у него края острые. А ехать надо было по разбитой дороге. Поэтому мы ребят на лавки положили, собой их прижали сверху и так до госпиталя и ехали. В госпитале нас сразу приняли быстро, хирург сказал, что мы все грамотно сделали. Те двое спасенных живы, все нормально.

К медали «За отвагу» представили всех пятерых, кто участвовал в спасении ребят - Александра Агаркова с напарником, водителя и двоих бойцов, кто помогал в транспортировке. Имен Александр не называет, не положено.

КСТАТИ

Это не первая медаль «За отвагу» в семье Александра Агаркова - такую же носил его дед.

Александр Павлович Агарков сражался во времена Великой Отечественной войны, призван на фронт был в августе 1941-го. Медаль «За отвагу» получил в том же году. Служил на острове Русском, принимал участие в боях за освобождение Польши, Венгрии, Чехословакии. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За Победу». В августе 1946-го уволен в запас.

Сейчас его внук вспоминает:

- Мы детьми этим орденом Красной Звезды играли, а дед рассказывал, что он награду получил, когда воевал на Украине в годы Великой Отечественной. Он артиллеристом был. Такая вот получается семейная история.

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