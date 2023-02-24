Династия героев: амурского медика наградили медалью «За отвагу»

Дед Александра Агаркова тоже был награждён за проявленную отвагу. Фото: АгМА

Преподавателю Амурской государственной медицинской академии, врачу-психиатру Александру Агаркову вручили медаль «За отвагу». Полгода он провел в служебной командировке в составе спецподразделения, участвующего в специальной военной операции на Донбассе. Не как врач - как боец и защитник.

Как рассказал Александр, медаль он получил за спасение раненых бойцов - вывозить в госпиталь их пришлось во время артобстрела, с риском для собственной жизни. Случилось это еще 1 сентября:

- У сына день рождения был как раз. Думаю, сейчас закончим дежурство, доберусь до связи и позвоню ему, поздравлю. И тут началось…

Боевая группа Александра, которая в тот момент охраняла позиции ракетчиков, оказалась под минометным обстрелом.

- Слышим по связи, что у нас уже двое раненых, они в блиндаже, с ними только молодой парень-контрактник - санинструктор. Говорят, ранения серьезные, крови много потеряли… их бы в санчасть. Мы с мои товарищем, старшим группы боевого охранения, не сговариваясь, принимаем решение, что сделаем это. А вокруг обстрел такой, что только пригибаться успевай.

Побежали искать нужный блиндаж.

- Нашли, санинструктор, конечно, сделал что мог, но парень молодой, в панике.… Смотрю: у одного ранение в грудь, у другого нога вся в крови, осколочное ранение, крови много потеряли. Я стал перевязку делать по новой, жгуты накладывать, а мой напарник кинулся искать машину и водителя. Через десять минут мы и еще двое бойцов уже грузили раненых в грузовик, в бронированную капсулу.

При этом как врач Александр Агарков понимал: одно дело пулевое ранение и совсем другое - осколочное.

- Осколок при любой тряске идет глубже, у него края острые. А ехать надо было по разбитой дороге. Поэтому мы ребят на лавки положили, собой их прижали сверху и так до госпиталя и ехали. В госпитале нас сразу приняли быстро, хирург сказал, что мы все грамотно сделали. Те двое спасенных живы, все нормально.

К медали «За отвагу» представили всех пятерых, кто участвовал в спасении ребят - Александра Агаркова с напарником, водителя и двоих бойцов, кто помогал в транспортировке. Имен Александр не называет, не положено.

КСТАТИ

Это не первая медаль «За отвагу» в семье Александра Агаркова - такую же носил его дед.

Александр Павлович Агарков сражался во времена Великой Отечественной войны, призван на фронт был в августе 1941-го. Медаль «За отвагу» получил в том же году. Служил на острове Русском, принимал участие в боях за освобождение Польши, Венгрии, Чехословакии. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За Победу». В августе 1946-го уволен в запас.

Сейчас его внук вспоминает:

- Мы детьми этим орденом Красной Звезды играли, а дед рассказывал, что он награду получил, когда воевал на Украине в годы Великой Отечественной. Он артиллеристом был. Такая вот получается семейная история.