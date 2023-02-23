Благовещенск с размахом отпразднует 23 Февраля

Во время праздника, например, научат стрелять из лука. Фото: museumamur.org

Вся страна отмечает День защитника Отечества - праздник, который в этом году приобрел особую значимость и смысл. Праздновать его в амурской столице будут широко как, наверное, никогда.

Большая программа запланирована на территории Амурского военно-исторического комплекса «Партизанская деревня» военно-патриотического парка «Патриот». В День защитника Отечества с 12:00 до 17:00 все желающие здесь смогут пострелять в тире, поучаствовать в народных играх, пройти курс молодого бойца, посмотреть концерт - и это далеко не все!

Возвращение к традициям

Амурский областной Дом народного творчества приглашает на интерактивную программу «День Дида», или праздниковая вечерница». Гостей парка ждут «Выездной тир в историческом стиле», игры по старинным народным правилам «Русские забавы» и множество мастер-классов.

Например, на занятии «Славянская письменность» можно будет освоить азы глаголицы и кириллицы и начертать свое имя или другие слова на крафт-бумаге. Мастер-класс «Тайна нитей» заинтересует начинающих рукодельников: они изготовят оберег - браслет или фенечку - со случайно выбранным предсказанием. Еще один оберег создадут участники мастер-класса «Кукольный сундучок», они сделают традиционную куклу «Подорожницу».

Не обойдется и без вкусностей. Во время программы будет работать площадка «Самовар кипит, уходить не велит». Там гостей познакомят с чайными традициями и историей создания самовара на Руси и угостят чаем на травах и сбитнем.

Воспоминания о войне

Амурский областной краеведческий музей подготовил патриотическую программу. Посетители этой площадки смогут стать участниками экскурсии по передвижной выставке «Память военных лет» (12+), посвященной окончанию Второй мировой войны.

Также будет работать мультимедийная выставка «Сталинград. 1942-1943. Символ мужества и героизма» (12+). Она подготовлена Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» к 80-летию окончания Сталинградской битвы и рассказывает о ней в хронологическом порядке.

Различные разделы выставки посвящены боям на дальних и ближних подступах к городу, беспримерному противостоянию на его улицах, героическим событиям наступления наших войск.

Будущие защитники

Юных гостей музейные работники приглашают на «Курс молодого бойца» (6+). Ребята смогут проверить свои навыки физической подготовки: развитие ловкости, меткости, быстроты, уверенности, смелости, выносливости в играх и эстафетах.

Кроме того, их ждет «Пункт подготовки разведчиков» (6+). Для будущих разведчиков подготовили непростые задания - нужно уметь и по карте ориентироваться, и записки расшифровывать, и даже погоду по повадкам животных предсказывать!

Не менее занимательные задачки зададут специалисты Амурской областной научной библиотеки. Тут нужно будет собирать пазлы, решать ребусы, проходить викторины и проверять свои знания в интеллектуальных играх.

Праздничный концерт

В День защитника Отечества на территории Амурского военно-исторического комплекса «Партизанская деревня» выступят коллективы Амурской областной филармонии - ансамбли «Карусель», «Амур-трио», а также солисты Марина Горбачева, Алексей Ларионов, Елена Беляева и Павел Кипаридзе.

Возрастное ограничение праздника 0+, за исключением мероприятий Амурского областного краеведческого музея.