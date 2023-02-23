Праздники под гитару и оркестр: благовещенцев зовут на концерты

Можно будет услышать и Амурский камерный хор «Возрождение». Фото: amurphil.ru

Грядущие выходные будут богаты и с музыкальной точки зрения. На концерты различных направлений благовещенцев приглашают в Амурскую областную филармонию, арт-галерею «Пушкарев» и в Выставочный зал.

Квартирник в музее

В пятницу амурчане смогут насладиться выступлением Анастасии Парахневич - солистки вокальной студии «Round7 teen».

На квартирнике «Вспомни меня!» (12+) исполнительница расскажет о своем нелегком пути в творчестве, о том, что связывает ее с мировыми хитами разных лет. Прозвучат композиции разных музыкальных жанров: поп, фолк, джаз и соул. Зрители смогут погрузиться в атмосферу воспоминаний по ушедшим музыкальным произведениям, а молодое поколение - вспомнить многие хиты, так как музыкальные произведения прошлых лет сейчас вновь набирают популярность.

Выступление состоится при участии солистов А капелла студии «Round7 teen» 24 февраля в 17:30 по адресу: ул. 50 лет Октября, 2/2. Цена билета - 300 рублей. Запись по телефону 51-00-05.

Сопрано в галерее

Подарком любителям оперного пения станет выступление в арт-галерее «Пушкарев» выпускницы Санкт-Петербургской консерватории оперного сопрано Веры Понасенко.

Понасенко - вокалистка большого таланта, способная выступить и на джазовом концерте, и на городских мероприятиях. Ей в равной степени по силам и народные песни, и оперные арии. Мощное сопрано Веры Панасенко покоряет сердца даже тех, кто и не собирался слушать такой академический вокал.

Насладиться волшебным пением в ближайшее время можно на концерте «Классика романса» (12+). Слушателей ждут 24 февраля в 18:30 по адресу: ул. Зейская, 225. Цена билета - 800 рублей.

Концерты в филармонии

Амурская областная филармония запланировала на ближайшее время сразу три концерта.

В субботу слушателей приглашают на выступление «Гитара сквозь века и страны» (6+). Оно объединит на одной сцене заслуженного артиста республик Дагестан и Татарстан Айнура Бегутова и Амурский камерный хор «Возрождение».

Артисты предлагают зрителям совершить путешествие по миру - перенестись на улочки солнечной Италии и жгучей Испании. А потом вернуться в Россию, в страну с богатой культурой, где живет душевная русская песня.

Концерт состоится 25 февраля в 18:00. На момент написания материала билетов уже осталось мало. Приобрести их можно на сайте и в кассах филармонии. Цена - от 300 рублей.

Мало билетов остается и на программу «Феномен Федора Шаляпина» (6+). Концерт посвящен 150-летию со дня рождения великого артиста. Во время него со сцены прозвучат арии из опер, романы и песни из репертуара Федора Ивановича. Все - в исполнении Дальневосточного академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Антона Шниткина и солиста Александра Дуболазова.

Выступление запланировано на 27 февраля, 19:00. Цена билетов начинается от 400 рублей.

Наконец, 28 февраля состоится концерт «Путешествие Гулливера» (0+). Под звуки симфонического оркестра вместе с корабельным врачом Лемуэлем Гулливером зрители отправятся в необычное путешествие, полное опасностей и приключений.

По сюжету герой, а вместе с ним и гости филармонии побывают в Стране Лилипутии, где живут человечки с три пальца ростом, а также в Стране Великанов. Пройдя череду испытаний и обретя новых друзей, герой возвратится домой, чтобы задумать новое путешествие.

Сказку будет читать заслуженная артистка Хабаровского края Марина Кунцевич, музыкальные композиции исполнит Дальневосточный академический симфонический оркестр под руководством Антона Шниткина. В программе прозвучит музыка Ф. Мендельсона, Э. Элгара, М. Мусорского и Г. Холста. Начало - 28 февраля в 11:00. Цена билетов - от 300 рублей.