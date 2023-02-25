Как амурским дачникам не ошибиться с выбором фитолампы?

Рассаде без правильного света - никак! Фото: Андрей АБРАМОВ

Всё больше фиолетовых окон появляется в домах жителей Амурской области. И это неспроста. Такое освещение возникает из-за того, что уже в феврале многие дачники начинают заниматься рассадой. Чтобы дать растениям дополнительный источник света и витаминов, они используют фитолампы. Именно от них исходит яркий свет.

Советы о том, как вырастить полноценную рассаду с использованием искусственного света - читайте в нашем материале.

Влияние на всходы

Ошибочно полагать, что на рассаду положительное действие оказывают только 1-2 световых спектра. Для развития сеянцев необходим целый комплекс. Это не обязательно должен быть весь диапазон, главное - присутствие основных составляющих:

Красное свечение стимулирует прорастание семян, способствует их скорейшему развитию. Именно свет данного спектра обеспечивает хороший рост растения, даёт стимул для вертикального развития ростков.

Синий и фиолетовый цвета необходимы для фотосинтеза. Они способствуют развитию новых клеток, ускоряют их деление. Если синего спектра достаточно, то клетки не склонны вытягиваться, сохраняют оптимальную форму. Фиолетовый спектр делает стебель растения более мощным.

Жёлтый и зелёный. Эффект от них, конечно же, есть, но незначительный, эти цвета выполняют роль своего рода баланса, не позволяя тем или иным спектрам чрезмерно активно воздействовать на растения, ведь избыток - это тоже не плюс.

Какая лучше?

Выбирая лампу, обязательно выясните мощность потока света, спектры, которые она излучает, и коэффициент её полезности. Мы перечислили основные виды ламп и выделили их преимущества и недостатки.

Люминесцентные лампы (ЛБТ и ЛБ)

Плюсы: низкая цена, такие лампы не нагревают воздух и крайне просты в использовании.

Минусы: маленькая мощность, в связи с чем нужно устанавливать 3-4 штуки на сравнительно небольшой ящичек с рассадой, весьма высокие затраты энергии.

Фитолюминесцентные, или фитолампы

Плюсы: экономичность и высокая эффективность. Кроме того, фитолампы отличаются небольшими размерами, при аккуратном обращении их хватит на несколько сезонов.

Минусы: спектры их излучения практически полностью состоят из сиренево-розового света - для него необходим отражатель, направленный именно на растения, так как такой свет на большинство людей действует угнетающе.

Лампы светодиодные

Плюсы: являются экономичными и потребляют в 3,5 раза меньше энергии, чем люминесцентные. Служат более 10 лет. В их спектре присутствует достаточное количество цветов, жизненно необходимых рассаде.

Минусы: высокая цена.

Светодиодные фитолампы

Плюсы: небольшое энергопотребление и долговечность. Даже если вы будете использовать её по 15-16 часов в день, то она будет радовать вас в течение 11 лет.

Минусы: высокая цена.

Из всех предложенных вариантов самым оптимальным является последний. Светодиодные фитолампы приносят максимум пользы при минимальном расходе электроэнергии. Кроме того, в отличие от люминесцентных и обычных лампочек, светодиодные фитосветильники почти не нагревают воздух.

СОВЕТ

Для подсветки не рекомендуется использовать лампы накаливания. Они непригодны в силу чрезмерного выделения тепла и недостатка нужных лучей.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Простые рекомендации при использовании фитолампы:

1. Боковое освещение может искривлять ростки, поэтому устанавливать его лучше прямо над растениями.

2. Оптимальное расстояние от листьев до фитолампы: 15-25 см для светильников мощностью 7-10 Вт, 35-40 см - для 20-25 Вт, 70-80 см - 50 Вт. По мере роста растений лампу необходимо поднимать, сохраняя указанные расстояния до растения.

3. Приучайте комнатные растения к подсветке постепенно: сначала включайте фитолампы утром и вечером на 15 минут, потихоньку увеличивайте время подсветки.

4. Использовать дополнительную подсветку нужно, когда семена уже проклюнулись и прошло от трёх до пяти суток с момента появления всходов.

5. Если растения планируется выращивать в помещениях, куда не проникает дневной свет, подсветка должна быть постоянной. Если рассада размещена в местах, где есть воздействие естественного ультрафиолета, то ее нужно ограничивать.

6. Общее правило таково: включать лампу в 6 часов утра (перед восходом) на 2,5-3 часа. И настолько же включать её вечером - в 17 часов (после заката). В дневное время, как правило, света достаточно. В пасмурную погоду рекомендуют досвечивать рассаду и днём.